I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Casoria hanno eseguito l'arresto di un uomo di trentaquattro anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto d'auto. L'episodio si è verificato ad Aversa, dove l'individuo ha messo in atto una tecnica criminale ormai nota come il “trucco della pietra”, un metodo subdolo per sottrarre veicoli.

La dinamica del furto è stata la seguente: una pietra è stata lanciata con precisione contro un'auto in corsa, provocando un rumore o un danno tale da costringere il conducente a fermare il veicolo. L'uomo alla guida, preoccupato per l'accaduto, è sceso immediatamente per verificare la natura dell'impatto.

In quel frangente, approfittando della distrazione e del fatto che il motore fosse ancora acceso, il trentaquattrenne si è introdotto rapidamente nell'abitacolo e si è dato alla fuga, lasciando la vittima, incredula e impotente, a piedi sul ciglio della strada.

La vittima, ripresasi dallo shock, ha prontamente allertato il numero di emergenza 112, fornendo tutti i dettagli sull'accaduto. Fortunatamente, il veicolo rubato, una Fiat Panda, era equipaggiato con un moderno sistema GPS. Questa tecnologia si è rivelata cruciale: ha permesso ai Carabinieri di localizzare l'auto in tempo reale, individuandola nella zona di Arzano. Senza perdere un istante, gli agenti si sono messi sulle tracce del mezzo rubato.

La gazzella dei Carabinieri ha intercettato la Fiat Panda in Via Pecchia e, dopo un breve inseguimento, è riuscita a fermarla. Alla guida è stato trovato il trentaquattrenne, che è stato immediatamente arrestato e trasferito presso il carcere competente, dove attende ora il giudizio dell'autorità giudiziaria.

Il “trucco della pietra” e l'efficacia del GPS

Il “trucco della pietra” è una modalità di furto che sfrutta la sorpresa e la preoccupazione del conducente. Il lancio di un oggetto contro il veicolo mira a simulare un incidente o un guasto, inducendo la vittima a fermarsi e scendere. Questo momento di vulnerabilità viene sfruttato dal ladro per impossessarsi dell'auto. Nel caso specifico, la presenza del GPS sulla Fiat Panda ha rappresentato un elemento determinante per il successo dell'operazione di recupero.

Ha consentito un intervento rapido ed efficace delle forze dell'ordine, che sono riuscite a individuare e bloccare il responsabile del furto in un lasso di tempo estremamente breve dalla segnalazione della vittima. L'uomo, come già evidenziato, era già conosciuto dalle autorità per precedenti specifici, il che ha rafforzato l'accusa di furto in flagranza di reato.

Contrasto ai furti d'auto e ricettazione nel Casertano

L'operazione condotta dai Carabinieri di Casoria si inserisce in un più ampio e costante impegno nel contrasto ai reati predatori, in particolare quelli legati ai furti di auto e alla ricettazione di veicoli e componenti, un fenomeno purtroppo diffuso nel territorio campano. Le forze dell'ordine mantengono alta l'attenzione su questa tipologia di crimini, come dimostrato da operazioni simili condotte in altre località della provincia.

Ad esempio, a Capua, sono stati recentemente eseguiti due arresti per reati connessi al furto e alla ricettazione di veicoli e targhe rubate. In tali circostanze, i controlli mirati hanno permesso di recuperare autovetture che erano state oggetto di furto e di sequestrare materiali illeciti, confermando la determinazione delle autorità nel reprimere queste attività criminali e tutelare la sicurezza dei cittadini.