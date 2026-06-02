Una mattinata di forte tensione ha caratterizzato il 2 giugno 2026 a Sorrento, dove i venditori ambulanti del mercato settimanale hanno dato vita a una protesta. Occupando via San Renato con i loro mezzi, i mercatali hanno bloccato completamente la strada, causando significativi disagi alla circolazione veicolare e paralizzando il traffico cittadino. L'azione è scaturita da un repentino dietrofront dell'amministrazione comunale, che ha revocato lo spostamento temporaneo del mercato, solitamente ospitato ogni martedì nel parcheggio Terminal.

La radice della problematica risiede nella mancanza di un accordo tra i responsabili comunali e i titolari del parcheggio Terminal, lo spazio tradizionalmente destinato al mercato.

Inizialmente, l'Ente aveva stabilito in via provvisoria il trasferimento delle bancarelle lungo via San Renato, la strada che collega via degli Aranci alla zona di Cesarano. Tuttavia, gli uffici comunali hanno successivamente annullato tale decisione a causa di diverse criticità rilevate. Tra queste, l'impossibilità per gli abitanti di via San Valerio di uscire dalle proprie abitazioni e le difficoltà di accesso al cimitero cittadino. Nonostante il cambio di rotta, i mercatali hanno ugualmente raggiunto l'area loro inizialmente assegnata, posizionando i furgoni lungo la strada e dando vita alla contestazione.

Il trasferimento inizialmente previsto

L'amministrazione comunale aveva precedentemente comunicato il cambio di sede del mercato settimanale, motivandolo con esigenze organizzative.

Il trasferimento era stato programmato per le giornate di martedì 2 giugno e martedì 9 giugno. In tali date, le tradizionali bancarelle avrebbero dovuto essere ospitate nel tratto di via San Renato compreso tra l’ingresso del parcheggio Pollio e l’intersezione con via Cesarano. Gli operatori commerciali avrebbero garantito la loro presenza dalle ore 8 alle ore 14, offrendo a cittadini e visitatori la consueta varietà di prodotti e servizi che contraddistingue il mercato settimanale di Sorrento.

Le implicazioni sulla viabilità

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività, il provvedimento temporaneo prevedeva l'interdizione totale della circolazione veicolare su via San Renato in entrambi i sensi di marcia, per tutta la durata dell'orario del mercato.

Questa chiusura avrebbe comportato inevitabili modifiche alla viabilità locale. L'amministrazione aveva pertanto invitato automobilisti e residenti a programmare con anticipo i propri spostamenti per minimizzare i disagi. Era stato altresì chiarito che, terminato il periodo interessato dal provvedimento, il mercato sarebbe tornato nella sua sede abituale presso il parcheggio Terminal. La soluzione del trasferimento era stata pensata per assicurare il regolare svolgimento di un appuntamento molto frequentato dalla comunità locale e dai numerosi visitatori.