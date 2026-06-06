L'associazione Donatorinati Campania, composta dai donatori volontari della Polizia di Stato, ha organizzato una giornata di promozione e solidarietà a Palma Campania, in provincia di Napoli. L'iniziativa si è svolta il 6 giugno presso la parrocchia di San Michele Arcangelo, coinvolgendo cittadini, istituzioni e associazioni del territorio. L'obiettivo primario era la sensibilizzazione alla donazione di sangue e la raccolta di nuove sacche, un'esigenza sentita in un periodo di alta richiesta.

Per l'occasione, è stata allestita un'autoemoteca che ha permesso ai volontari di donare sangue in sicurezza.

L'evento ha visto la collaborazione della Polizia di Stato, dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, insieme ad altre realtà locali. La presenza di rappresentanti istituzionali ed ecclesiastici ha sottolineato l'importanza della solidarietà e della partecipazione attiva della comunità. "La donazione di sangue è un gesto semplice che può salvare molte vite", ha dichiarato uno degli organizzatori, evidenziandone il suo valore.

L'impegno sul territorio e la partecipazione

La giornata a Palma Campania ha rappresentato un'importante occasione di incontro tra cittadini e forze dell'ordine, rafforzando il legame tra istituzioni e società.

I volontari hanno ricevuto informazioni dettagliate sulla donazione e sulle modalità di accesso ai servizi trasfusionali. L'associazione Donatorinati Campania, attiva da anni sul territorio, promuove regolarmente campagne di sensibilizzazione per incrementare il numero di donatori e garantire la disponibilità di sangue per gli ospedali.

La rete Donatorinati e le collaborazioni

Donatorinati Campania fa parte della rete nazionale Donatorinati, che riunisce i donatori volontari della Polizia di Stato. L'associazione opera in stretta collaborazione con le strutture sanitarie e con le principali organizzazioni di volontariato, diffondendo la cultura della donazione e organizzando eventi periodici regionali.

La significativa partecipazione di istituzioni e associazioni locali a Palma Campania ha evidenziato il valore della cooperazione nella promozione di iniziative solidali e nella tutela della salute pubblica.