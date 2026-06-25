La Nave Amerigo Vespucci, iconico veliero scuola della Marina Militare italiana, ha completato la sua traversata atlantica, giungendo a Baltimora, sulla costa orientale degli Stati Uniti. Partita il 9 maggio da Genova, l'unità ha raggiunto il porto del Maryland dopo 47 giorni di navigazione, inaugurando ufficialmente il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026. L'obiettivo primario di questa missione è promuovere la cultura e l'identità italiana nel mondo, rafforzando il dialogo tra i popoli. Durante il lungo viaggio, il veliero ha stabilito un nuovo e significativo primato: ha superato le 2.899 miglia percorse a vela, battendo il precedente record stabilito nella campagna addestrativa del 1992.

A Baltimora, la Nave Vespucci è attualmente ormeggiata presso il suggestivo waterfront di Tide Point. La sua presenza è parte integrante della parata Sail250 Maryland, un evento marittimo di grande risonanza che si svolge dal 25 giugno all'1 luglio. La manifestazione vedrà la partecipazione di numerose imbarcazioni e sarà arricchita dalle spettacolari esibizioni dei 'Blue Angels', la rinomata pattuglia acrobatica della Marina americana, che si esibirà presso l'aeroporto Martin State. L'evento, aperto al pubblico, è inserito nel più ampio contesto delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti, sottolineando il legame storico e culturale tra Italia e America.

Eventi culturali e addestrativi a Baltimora

La permanenza della Nave Amerigo Vespucci a Baltimora sarà scandita da importanti iniziative. Domenica 28 giugno, alle ore 19, si terrà il concerto 'From Vespucci to America: A Musical Journey', eseguito dalla celebre pianista italiana Cristiana Pegoraro. Questo evento musicale, organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Filadelfia, rappresenta la conclusione di un ciclo di conferenze che hanno esplorato il contributo italiano alla Dichiarazione d'indipendenza americana e al successivo processo costituente degli Stati Uniti. Inoltre, la nave accoglierà a bordo gli allievi della prima classe dell'Accademia Navale di Livorno, dando il via alla tradizionale campagna addestrativa, che si concluderà in Italia con lo sbarco a Taranto.

Il ruolo formativo e diplomatico del veliero

La Nave Amerigo Vespucci non è solo un simbolo della marineria italiana, ma anche un fondamentale strumento di formazione. In qualità di veliero scuola, è dedicata all'addestramento degli allievi ufficiali della Marina Militare. Durante la campagna addestrativa, gli studenti vivranno il significativo rito del 'battesimo del mare', alternando intense attività veliche e addestramento tecnico a cruciali iniziative di Naval Diplomacy. Queste attività sono parte integrante del programma ufficiale delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti. Il veliero, riconosciuto per la sua illustre storia e per il suo ruolo nella promozione della cultura italiana, perpetua così una tradizione secolare della marineria nazionale, preparando le future generazioni di ufficiali secondo i più alti standard.