Il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha convalidato i fermi dei genitori delle due sorelle ritrovate dopo la loro scomparsa, disponendo per loro l'obbligo di dimora e non la custodia cautelare in carcere. Questa importante decisione è stata assunta nella giornata del 25 giugno 2026, a conclusione delle indagini che hanno portato al rintracciamento delle minori, la cui vicenda aveva generato notevole preoccupazione e un'ampia mobilitazione.

Le misure cautelari disposte: obbligo di dimora anziché carcere

La complessa vicenda, incentrata sulla scomparsa e il successivo ritrovamento delle due sorelle, ha richiamato l'attenzione delle autorità competenti e dell'opinione pubblica.

A seguito del fermo dei genitori, il giudice ha attentamente valutato tutti gli elementi a disposizione, decidendo di non applicare la misura più restrittiva della custodia cautelare in carcere. In alternativa, è stato imposto ai genitori l'obbligo di dimora, una misura che, pur limitando significativamente la loro libertà di movimento a un determinato luogo, non prevede la detenzione in una struttura carceraria. Questo provvedimento consente alle autorità giudiziarie di monitorare i soggetti coinvolti nel procedimento senza ricorrere alla privazione totale della libertà personale in questa fase preliminare delle indagini.

Contesto delle indagini e gli sviluppi immediati del caso

Il provvedimento di convalida dei fermi e l'applicazione dell'obbligo di dimora da parte del GIP segue una serie di indagini approfondite e tempestive che hanno condotto al ritrovamento delle due minori.

La loro assenza aveva suscitato un profondo allarme e mobilitato intensamente le forze dell'ordine e le squadre di ricerca. Le autorità hanno agito con prontezza ed efficacia, riuscendo a identificare e a fermare i genitori in tempi brevi. La convalida dei fermi da parte del giudice per le indagini preliminari rappresenta un passaggio procedurale fondamentale nell'iter giudiziario, che conferma la validità degli elementi raccolti dagli inquirenti. L'applicazione dell'obbligo di dimora, anziché della detenzione in carcere, riflette una valutazione specifica delle esigenze cautelari attuali, permettendo di proseguire con l'iter giudiziario mantenendo un controllo adeguato sui genitori coinvolti nella vicenda.