La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragica esplosione che ha colpito una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, nelle prime ore del mattino del 6 giugno 2026. La premier ha manifestato la propria vicinanza ai familiari della vittima, alle persone rimaste ferite e a quelle soccorse, assicurando di seguire con attenzione l’evolversi delle operazioni di ricerca e di intervento e mantenendosi in costante contatto con la Protezione Civile e le autorità competenti.

La deflagrazione e le operazioni di soccorso

L'esplosione, avvenuta poco dopo le cinque del mattino, ha causato il crollo di una palazzina di due piani. La deflagrazione sarebbe stata presumibilmente provocata da una fuga di gas. Sotto le macerie ha perso la vita Giuseppe Pieroni, un imprenditore di 47 anni. I suoi genitori, di 87 e 70 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale ad Ancona tramite eliambulanza. Un ragazzo è stato estratto vivo, mentre una donna novantenne, residente nello stabile, risulta ancora dispersa.

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, con l'impiego di vigili del fuoco, droni, unità cinofile ed escavatori impegnati nella ricerca della donna dispersa.

L’area è stata isolata per consentire le verifiche sulla stabilità della struttura e degli edifici circostanti. Sul luogo dell’incidente sono presenti il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella, che ha definito l'accaduto "una tragedia immane", la procuratrice capo di Fermo, Raffaele Ianella, e il prefetto Edoardo D’Alascio.

Il coordinamento istituzionale e il monitoraggio

La presidente Meloni continua a monitorare la situazione, mantenendo un collegamento diretto con la Protezione Civile e le autorità locali impegnate. La Protezione Civile, in quanto ente nazionale responsabile del coordinamento degli interventi in caso di emergenze, collabora attivamente con vigili del fuoco, forze dell’ordine e amministrazioni locali per gestire le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza.

La situazione nell'area colpita dall'esplosione rimane sotto costante monitoraggio da parte delle istituzioni, con l'obiettivo di assicurare assistenza alle persone colpite e garantire la sicurezza complessiva della zona.