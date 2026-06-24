Il 24 giugno 2026, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha avviato un significativo intervento di riqualificazione urbana nell'area di via Fornari, situata nella zona orientale della città, in prossimità dell'ingresso della metropolitana. Questa zona era da tempo segnalata dai residenti come una vera e propria piazza di spaccio a cielo aperto e un luogo di bivacco, generando un diffuso senso di degrado e insicurezza. L'operazione è cominciata con l'arrivo di una piccola ruspa, che ha dato il via ai lavori di abbattimento di alcuni manufatti presenti, segnando l'inizio di una trasformazione attesa dalla comunità.

L'intervento e il plauso dei cittadini

L'arrivo del primo cittadino sul luogo dell'intervento è stato accolto con entusiasmo dai residenti. Numerosi cittadini, affacciatisi dai balconi delle proprie abitazioni, hanno applaudito e ringraziato il sindaco per l'iniziativa, manifestando il loro sostegno. Vincenzo De Luca ha espresso la sua determinazione, dichiarando: "Questa è una delle tante aree abbandonate da tanto tempo. C'è da essere un po' arrabbiati sinceramente. Cominciamo il recupero di questa zona. Qui faremo un bellissimo parco giochi per bambini". Ha inoltre precisato che questo progetto si inserisce in un piano più ampio di recupero del territorio, che include anche un'altra area a Sant'Eustachio, anch'essa destinata a essere trasformata in un parco pubblico dopo anni di completo abbandono.

Visione futura: dalla piazza di spaccio al parco per la comunità

Il sindaco ha evidenziato come l'area di via Fornari fosse diventata un "accampamento di varia umanità" e, soprattutto nelle ore serali, una piazza di spaccio di droga, come più volte segnalato dai cittadini esasperati. La visione per il futuro prevede la restituzione di questo spazio alla collettività, trasformandolo in un ambiente sicuro e fruibile. Tra le proposte concrete, De Luca ha menzionato un dialogo con il parroco della zona per valutare l'affidamento di una parte del futuro parco alla parrocchia, rispondendo a una richiesta già avanzata. È in progetto anche la realizzazione di un'area dedicata allo sgambamento per i cani, ampliando così l'offerta di servizi per i residenti.

Salerno, una "città giardino" in ricostruzione

Concludendo il suo intervento, il sindaco ha ribadito l'importanza di queste azioni nel contesto più ampio del progetto "città giardino" che l'amministrazione intende ricostruire "un po' alla volta". "Questo è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un po' alla volta", ha affermato. Nonostante le sfide legate alle risorse economiche, De Luca ha assicurato l'impegno costante dell'amministrazione: "Abbiamo un problema di risorse. Ma stiamo correndo. Più di quello che stiamo facendo è difficile fare". L'intervento a via Fornari rappresenta dunque un passo fondamentale per contrastare il degrado urbano e migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella zona orientale di Salerno, offrendo un nuovo spazio di aggregazione per famiglie e bambini.