Paura per Barbara De Santi, una delle dame più note e seguite del trono over di Uomini e Donne. Venerdì 5 giugno, la protagonista del dating show di Maria De Filippi ha condiviso con i propri follower la notizia di una brutta caduta avvenuta mentre si recava di fretta a scuola. Attraverso un video-racconto e una foto successiva pubblicati nelle sue storie Instagram, la protagonista della trasmissione di Canale 5 ha voluto rassicurare i fan spiegando la dinamica dell'incidente e le sue attuali condizioni di salute dopo diverse ore trascorse in ospedale.

La dinamica dell'incidente: colpa dei pantaloni troppo lunghi

L'infortunio è stato causato da un dettaglio dell'abbigliamento a cui la stessa Barbara De Santi ha raccomandato di prestare massima attenzione. Già la sera precedente la dama del parterre over aveva subito una prima e leggera escoriazione a causa di un paio di pantaloni eccessivamente lunghi che si erano incastrati sotto le scarpe. Venerdì mattina, invece, l'episodio si è ripetuto in modo decisamente più grave: indossando un altro paio di pantaloni rimasti troppo lenti a causa di un recente dimagrimento, Barbara è inciampata mentre camminava velocemente sotto la pioggia. La caduta l'ha vista finire a terra lunga distesa direttamente sull'asfalto, provocandole un dolore immediato e un forte spavento.

Il ricovero in ospedale e le condizioni attuali di Barbara De Santi

L'impatto ha richiesto un controllo medico approfondito, traducendosi in ben sei ore di permanenza presso il pronto soccorso. Come mostrato nella foto pubblicata successivamente nelle sue storie Instagram, la dama presenta vistose fasciature su entrambe le ginocchia. Nonostante la forte apprensione iniziale e le lacrime causate dal dolore, i controlli radiografici hanno fortunatamente escluso fratture: la diagnosi definitiva parla di forti contusioni ed escoriazioni. Barbara ha concluso il suo aggiornamento social mostrandosi a riposo e condividendo il suo personale mantra per superare il momento: "Non bisogna pensare al dolore", promettendo a se stessa di non indossare mai più pantaloni che rischino di finire sotto le scarpe.