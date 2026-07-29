Momenti di paura nella tarda mattinata del 28 luglio 2026 lungo la Strada Provinciale 17, nel tratto che collega Vibo Valentia a Tropea, in Calabria. Intorno alle 12:30 due auto, una Citroën C3 e una Peugeot 406 SW, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bambino accompagnato in via precauzionale all'ospedale di Catanzaro. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del 118, i Carabinieri e la Polizia locale, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi.

L'incidente ha provocato rallentamenti alla viabilità fino al completamento degli interventi. Si tratta solamente dell'ennesimo incidente nel vibonese, uno di una lunga serie registrata nel mese di luglio nel territorio.

Incidente sulla Provinciale 17 tra Vibo Valentia e Tropea

Lo schianto si è verificato in località Aeroporto, lungo la Strada Provinciale 17, nelle vicinanze del Gruppo operativo dei Carabinieri. Le due vetture, una Citroën C3 e una Peugeot 406 SW, sono entrate in collisione frontale per motivi ancora al vaglio degli investigatori. Il bilancio più pesante riguarda gli occupanti della Citroën, mentre il conducente della Peugeot è uscito dall'incidente senza riportare ferite. Sul luogo del sinistro i Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Donna estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Le conseguenze più serie dell'impatto tra i mezzi interessati hanno riguardato gli occupanti della Citroën, tra cui una donna rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo deformato dallo scontro. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno utilizzato specifiche attrezzature per rimuovere parte della vettura e permettere l'estrazione in sicurezza. Dopo essere stata immobilizzata su una barella spinale, la ferita è stata presa in carico dal personale del 118. Successivamente, tutti gli occupanti della Citroën sono stati accompagnati all'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia per gli accertamenti e le cure del caso.

Bambino trasferito a Catanzaro, traffico rallentato

Tra i feriti figura anche un bambino che, pur non presentando condizioni gravi, è stato trasferito in via cautelativa all'ospedale di Catanzaro per ulteriori controlli. Nessuna conseguenza, invece, per un altro minore che viaggiava su uno dei due veicoli coinvolti. Le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell'ordine e la rimozione delle auto incidentate hanno comportato disagi alla viabilità lungo la Strada Provinciale 17. Il traffico è tornato a scorrere regolarmente soltanto in serata, una volta concluse tutte le attività di messa in sicurezza.

Vibo Valentia, diversi incidenti stradali registrati nel mese di luglio

Il mese di luglio si chiude con un bilancio pesante sulle strade del Vibonese.

Il 28 luglio due gravi incidenti hanno impegnato i soccorritori: uno scontro frontale sulla Strada Provinciale 17 tra Vibo Valentia e Tropea, con tre feriti, e l'investimento di una studentessa di 23 anni in viale Affaccio, trasportata in elisoccorso a Catanzaro. Pochi giorni prima, il 24 luglio, un'anziana era rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata in un burrone a Vibo Marina.