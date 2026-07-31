Un uomo di 28 anni, di nazionalità italo-tunisina, è stato arrestato dalla Polizia stradale di Verona con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il fermo è avvenuto lungo l'autostrada A4, nel tratto di Peschiera del Garda, durante un controllo effettuato dagli agenti della sottosezione di Verona Sud. L'operazione ha portato alla scoperta di quasi 12 chilogrammi di cocaina occultati all'interno del veicolo.

Il comportamento insolitamente nervoso del conducente e alcune anomalie riscontrate sull'auto hanno immediatamente destato i sospetti dei poliziotti.

Questi elementi hanno spinto gli agenti a procedere con accertamenti più approfonditi, che sono stati eseguiti in un'autofficina specializzata. Durante l'ispezione, è emersa la presenza di un cablaggio elettrico non originale, un dettaglio cruciale che ha condotto alla scoperta di un sofisticato congegno elettronico.

Questo dispositivo era progettato per aprire due sottofondi nascosti: il primo era abilmente celato dietro l'autoradio, mentre il secondo, di dimensioni maggiori, si trovava sotto il sedile anteriore del passeggero. All'interno di questi vani segreti, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato dieci panetti di cocaina, il cui peso complessivo si avvicinava ai 12 chilogrammi. L'ingente quantitativo di droga e le modalità di occultamento hanno confermato l'ipotesi di un'attività di spaccio su larga scala.

A seguito dell'arresto, il giudice ha convalidato la misura cautelare, disponendo per il 28enne la custodia in carcere. La decisione è stata presa in considerazione della gravità del reato e della quantità di sostanza stupefacente sequestrata, elementi che hanno evidenziato la pericolosità sociale dell'individuo coinvolto.

L'intervento della Polizia stradale sull'A4

L'operazione si inserisce nel contesto delle frequenti attività di controllo e prevenzione svolte dalla Polizia stradale di Verona Sud lungo l'importante asse viario dell'autostrada A4, in particolare nel settore strategico di Peschiera del Garda. Questa zona è nota per essere un punto nevralgico per il transito di veicoli e, purtroppo, anche per il traffico di sostanze illecite.

Gli agenti della sottosezione di Verona Sud hanno dimostrato ancora una volta la loro efficacia nel contrasto al narcotraffico. La loro costante presenza e la capacità di individuare dettagli sospetti sono fondamentali per intercettare e smantellare le reti di spaccio che utilizzano le principali arterie stradali per i loro traffici illeciti. L'abilità nel riconoscere le anomalie e nell'approfondire le indagini si rivela spesso decisiva per il successo di queste operazioni.

Precedenti e contesto operativo

L'arresto del 28enne non rappresenta un caso isolato per la Polizia stradale di Verona Sud. La stessa sottosezione ha infatti un curriculum di successi nel contrasto al traffico di droga lungo l'autostrada A4, specialmente nel tratto di Peschiera del Garda.

Un episodio significativo risale al 18 ottobre 2023, quando, in un contesto operativo simile, gli agenti avevano fermato e arrestato un cittadino albanese. In quell'occasione, erano stati scoperti e sequestrati tre chilogrammi di cocaina, che erano stati occultati all'interno della ruota di scorta dell'autovettura. Questi precedenti evidenziano la persistenza del fenomeno e l'impegno costante delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza sulle strade e nel contrastare la criminalità organizzata legata al traffico di stupefacenti.