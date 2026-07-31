Il secondo grande fine settimana di partenze estive si preannuncia con un significativo aumento del traffico lungo le principali arterie stradali italiane. Tra queste, l'E45, che comprende le statali 675 e 3 bis, è sotto stretta osservazione. Questa importante direttrice, che attraversa Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, rappresenta un collegamento cruciale tra il nord est e il centro Italia, ed è tradizionalmente uno degli assi viari più sollecitati durante l'esodo estivo.

Per far fronte all'incremento previsto degli spostamenti, Anas ha messo in atto un piano di potenziamento del personale su scala nazionale e ha drasticamente ridotto la presenza dei cantieri.

Nello specifico, fino al 7 settembre, saranno chiusi o sospesi ben 1.175 cantieri, corrispondenti all'83% del totale di 1.414 attivi. Le stime dell'Osservatorio mobilità stradale di Anas indicano che, fino a domenica 2 agosto, si prevedono oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli sulla rete stradale e autostradale gestita dalla società del Gruppo FS.

Misure per la sicurezza e la gestione del traffico

L'Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha evidenziato come le giornate caratterizzate dal "bollino nero" rappresentino i momenti di massimo afflusso sulle strade e autostrade. Ha rivolto un appello ai viaggiatori affinché programmino gli spostamenti con la massima attenzione, verificando preventivamente le condizioni del traffico, l'efficienza del veicolo e le previsioni meteorologiche.

La sicurezza stradale, ha ribadito Gemme, deve rimanere la priorità assoluta: il rispetto dei limiti di velocità, il mantenimento della distanza di sicurezza, l'evitare distrazioni alla guida e l'effettuazione di soste regolari nei viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti.

Per assicurare un elevato standard di assistenza e una gestione ottimale del flusso veicolare, Anas ha mobilitato un contingente di 2.500 unità tra personale tecnico e di esercizio, affiancato dal personale delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale. È stata inoltre rafforzata la collaborazione con le forze dell'ordine e gli enti locali, al fine di gestire le giornate di maggiore intensità in maniera più sicura e ordinata.

Previsioni di traffico e direttrici interessate

Lungo l'intera rete Anas, per l'ultimo fine settimana di luglio, è atteso un traffico in costante crescita. Le previsioni di Viabilità Italia indicano un "bollino nero" (traffico critico) nella mattinata di sabato primo agosto, mentre il "bollino rosso" (traffico intenso con possibili criticità) è previsto per i pomeriggi di venerdì, sabato e domenica. Queste indicazioni di traffico intenso si estendono a diverse regioni italiane, inclusa la Sicilia, dove si attendono notevoli incrementi di circolazione sulle principali direttrici autostradali e statali, in particolare verso le rinomate località balneari e di villeggiatura.

In Sicilia, le autostrade maggiormente interessate dall'esodo estivo includono la A19 “Palermo-Catania”, la A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, la Tangenziale Ovest di Catania e le loro diramazioni e raccordi.

Per agevolare la fluidità della circolazione durante i picchi di traffico, sono state implementate specifiche restrizioni al transito dei mezzi pesanti, valide per sabato 5 agosto dalle 8:00 alle 16:00 e per l'intera giornata di domenica 6 agosto, dalle 7:00 alle 22:00.