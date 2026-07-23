La società Sav ha annunciato la chiusura temporanea di un tratto dell'autostrada A5, specificamente tra i caselli di Verrès e Châtillon. Il provvedimento, che interessa entrambe le direzioni di marcia, sarà in vigore nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2026, dalle ore 22 alle ore 2. Questa interruzione, della durata di quattro ore, è stata pianificata per consentire interventi essenziali di manutenzione.

Dettagli sulla Chiusura e Gestione del Traffico

La chiusura è stata programmata per eseguire lavori di manutenzione ordinaria, fondamentali per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale.

Il tratto interessato si estende tra Verrès e Châtillon. Durante le ore di interruzione, il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità ordinaria locale. Saranno fornite chiare indicazioni in loco per guidare gli automobilisti lungo i percorsi alternativi e minimizzare i disagi.

Il Ruolo della Società Sav e l'Importanza dell'A5

La società Sav gestisce il tratto dell'autostrada A5 compreso tra Quincinetto e Aosta, occupandosi di manutenzione costante, sicurezza e assistenza agli utenti. L'A5 è un collegamento strategico tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, cruciale per il transito di veicoli leggeri e pesanti tra le due regioni. Il segmento Verrès-Châtillon è particolarmente rilevante per il traffico locale e turistico, soprattutto nei periodi estivi di maggiore affluenza, quando la regione è meta di numerosi visitatori.

Avvisi per gli Utenti e Necessità della Manutenzione

La manutenzione delle infrastrutture autostradali è un'attività ordinaria e imprescindibile della società concessionaria. Tali interventi sono essenziali per preservare l'integrità della rete stradale e garantire la sicurezza e la regolarità della circolazione. Si invitano gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata e a programmare con anticipo i propri spostamenti, considerando l'interruzione notturna. La collaborazione degli automobilisti è cruciale per il corretto svolgimento dei lavori e per il rapido ripristino della piena funzionalità dell'A5.