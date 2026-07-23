Un'importante interruzione del traffico interesserà l'Autostrada A5 nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. Il tratto compreso tra le località di Verrès e Châtillon sarà completamente chiuso al transito veicolare dalle ore 00:00 alle ore 04:00. Questa misura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata, volti a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura. La chiusura riguarderà entrambi i sensi di marcia, con una particolare disposizione per chi viaggia in direzione Quincinetto-Aosta: sarà infatti istituita l'uscita obbligatoria per tutti i veicoli presso la stazione autostradale di Verrès.

Durante le quattro ore di chiusura, non sarà consentito l'accesso all'autostrada in direzione Aosta dalla stazione di Verrès. L'intervento di manutenzione, comunicato dalla società concessionaria Sav, si concentrerà specificamente all'interno della galleria di Montjovet nord, un punto cruciale del percorso. Di conseguenza, gli automobilisti che intendono raggiungere Châtillon o proseguire verso Aosta in quella fascia oraria dovranno necessariamente prevedere e utilizzare percorsi alternativi, prestando massima attenzione alla segnaletica temporanea.

Disposizioni per il traffico e percorsi alternativi

La stazione di Verrès diventerà un punto nevralgico per la gestione del traffico. Tutti i veicoli diretti verso Quincinetto-Aosta dovranno obbligatoriamente uscire a Verrès, e da qui non sarà possibile rientrare in autostrada con destinazione Aosta.

Questa chiusura temporanea è stata attentamente pianificata per essere eseguita in orario notturno, con l'obiettivo primario di minimizzare i disagi per gli utenti della strada, sfruttando le ore di minor flusso veicolare. Si raccomanda vivamente a tutti gli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale che verrà appositamente installata e di organizzare per tempo eventuali percorsi alternativi, considerando le limitazioni imposte durante la fascia oraria interessata dai lavori.

L'importanza dell'Autostrada A5 e gli interventi di manutenzione

L'Autostrada A5, arteria fondamentale per la mobilità e i collegamenti della regione Valle d'Aosta, riveste un ruolo di infrastruttura strategica.

La sua gestione e la costante manutenzione sono affidate alla società concessionaria Sav, che si impegna a programmare con regolarità interventi mirati. Questi lavori sono indispensabili per assicurare non solo la sicurezza degli automobilisti, ma anche l'efficienza e la fluidità della viabilità su un'arteria così vitale. La galleria di Montjovet nord, specificamente interessata da questi lavori, è riconosciuta come una delle infrastrutture chiave lungo il percorso tra Verrès e Châtillon, rendendo la sua manutenzione una priorità per gli standard operativi dell'intera tratta.