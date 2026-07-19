Un principio di incendio si è sviluppato nella tarda mattinata all’interno di un corridoio di servizio ubicato al nono livello del Policlinico di Chieti. Le prime verifiche indicano che le fiamme sono partite da un condizionatore. L’intervento dei vigili del fuoco, giunti con due squadre, un’autobotte e un’autoscala, insieme ai carabinieri, ha permesso di circoscrivere e domare rapidamente il rogo. Non si registrano intossicati né feriti.

A scopo precauzionale, alcuni pazienti dell’Osservazione Breve sono stati temporaneamente trasferiti in altri reparti, a causa della propagazione dell’odore di fumo.

L’ambulatorio adiacente era chiuso nella giornata festiva. Il piano antincendio, attivato dalla Asl 2, ha funzionato con successo, gestendo la situazione senza danni alle persone. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica degli ambienti, la pulizia dei filtri e le attività per il pieno ripristino dell’operatività.

Dinamica dell'intervento e indagini sulle cause

Poco prima delle 11:30, un addetto antincendio ha notato le fiamme al nono livello F, allertando immediatamente i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti il direttore medico di presidio, Manuela Di Virgilio, e il responsabile della sicurezza, Rocco Mangifesta. Le fiamme hanno interessato un corridoio a servizio di alcuni ambulatori, in un’area non operativa nella giornata festiva.

Il trasferimento dei pazienti dell’Osservazione Breve è stato disposto per garantire la massima sicurezza ed evitare disagi.

Le indagini sulle cause dell’incendio sono in corso. Tra le ipotesi, il surriscaldamento del condizionatore è la principale. Non si esclude che il rogo possa essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta non spento, in violazione del divieto di fumo. In tal caso, la Direzione dell’Asl Lanciano Vasto Chieti ha annunciato severi provvedimenti disciplinari e il rafforzamento dei controlli per contrastare tali violazioni.

Il Policlinico di Chieti, noto anche come Ospedale Santissima Annunziata, è un importante polo ospedaliero e universitario. La struttura, situata in via dei Vestini, offre numerosi servizi e dispone di piani di sicurezza per la gestione delle emergenze, in linea con le normative vigenti.