Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata del 18 luglio 2026 a Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, nella località di San Savino. Un'automobile è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi su un fianco e precipitando in una scarpata, dove la sua corsa è stata arrestata dalla vegetazione. Il conducente del veicolo è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, rendendo indispensabile un complesso e delicato intervento di soccorso.

L'allarme è scattato poco dopo le 23:30, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto. Hanno raggiunto il veicolo, che era rimasto bloccato da alcune piante lungo il pendio, e hanno provveduto a verificarne la stabilità e a mettere in sicurezza l'intera area prima di avviare le delicate operazioni per estrarre il conducente. Contemporaneamente, il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure all'uomo direttamente sul posto.

Le complesse operazioni di salvataggio e il trasferimento d'urgenza

Una volta liberato dall'abitacolo, il conducente ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario. Dopo un'attenta valutazione delle sue condizioni cliniche e della dinamica dell'incidente, è stato deciso il trasferimento d'urgenza in elicottero.

Il paziente è stato trasportato in ambulanza fino allo stadio Pirani di Grottammare, dove era stato predisposto un punto di incontro con l'eliambulanza. Da lì, il velivolo ha provveduto al trasferimento all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per ricevere ulteriori controlli e le cure specialistiche necessarie. L'intero intervento di soccorso si è protratto per un lungo periodo, sia per garantire la massima sicurezza durante il recupero dell'automobilista, sia per le successive operazioni di messa in sicurezza del veicolo precipitato.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici indispensabili per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e hanno gestito la viabilità nell'area durante le fasi di soccorso.

Le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell'auto sono attualmente oggetto di accertamento. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni riguardo alle condizioni cliniche del ferito. L'efficace coordinamento tra Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e Carabinieri ha giocato un ruolo cruciale, consentendo di soccorrere rapidamente il conducente e di assicurargli il trasferimento in un centro ospedaliero specializzato per le cure urgenti.