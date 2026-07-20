Una significativa giunta comunale congiunta ha riunito le amministrazioni di Bari e Bologna la mattina del 20 luglio 2026, presso la sede del Comune del capoluogo pugliese. L'incontro ha visto la partecipazione dei sindaci Vito Leccese per Bari e Matteo Lepore per Bologna, affiancati da una nutrita delegazione di assessori comunali di entrambe le città, per discutere temi cruciali per lo sviluppo urbano e la qualità della vita dei cittadini.

Al centro del confronto vi sono stati argomenti di primaria importanza quali un ambizioso piano di sicurezza urbana integrata, la pressante questione dell'emergenza abitativa e l'esplorazione di future possibili collaborazioni tra le due metropoli.

Al termine della riunione, il sindaco Leccese ha evidenziato l'importanza di tali iniziative, affermando che “le giunte condivise non permettono solo l'incontro fra le amministrazioni di due grandi città italiane, ma anche l'individuazione di forme di collaborazione concrete e proficue”. Il sindaco Lepore, invece, ha preferito non rilasciare dichiarazioni al termine dei lavori.

Strategie di Collaborazione e Scambio di Buone Pratiche

Durante l'incontro, il sindaco Leccese ha accuratamente delineato le peculiarità e le differenze tra le due realtà urbane. Ha osservato che Bologna “è una città molto diversa da Bari”, pur riconoscendo alcune significative particolarità comuni, come la presenza di importanti università e un'elevata concentrazione di giovani studenti.

Proprio su questi punti di convergenza, Leccese ha espresso la ferma intenzione di sviluppare progetti di collaborazione mirati. L'obiettivo principale è quello di “importare buone pratiche dall'esperienza ultra secolare che ha maturato Bologna nel rapporto con l'ateneo del territorio”, valorizzando così il patrimonio di conoscenza e innovazione dell'università bolognese.

Un'altra tematica di rilievo affrontata è stata quella relativa ai bilanci di spesa corrente delle due città, che evidenziano una marcata disparità. Bologna vanta un bilancio superiore ai 650 milioni di euro, mentre Bari si attesta al di sotto dei 390 milioni. Leccese ha chiarito che “questo dimostra che la capacità di spesa è molto diversa”.

Nonostante ciò, il sindaco di Bari ha voluto sottolineare le punte di eccellenza raggiunte dalla sua città, in particolare nello sviluppo della fibra ottica. Bari, infatti, è coperta per il 96% del suo territorio, un dato che la posiziona tra le prime città in Europa per infrastrutture digitali avanzate.

Innovazione Tecnologica e Prospettive Future

Questa quasi totale copertura della fibra ottica ha rappresentato un fattore determinante per l'attrazione di investimenti significativi. Il sindaco Leccese ha spiegato che grandi aziende operanti nel settore dei big data hanno scelto il territorio barese per i loro insediamenti, attratte proprio da questa infrastruttura all'avanguardia. Ha inoltre rivelato che il sindaco Lepore ha manifestato un vivo interesse per questi sviluppi tecnologici.

A conferma dell'impegno reciproco, è prevista la firma di un protocollo d'intesa volto a formalizzare lo scambio di buone pratiche tra le due amministrazioni, specialmente in ambito digitale.

L'incontro odierno si inserisce in un contesto più ampio di iniziative volte a rafforzare la collaborazione inter-amministrativa tra le principali città italiane. L'obiettivo è quello di promuovere attivamente lo scambio di esperienze e l'adozione di soluzioni innovative. I settori chiave su cui si concentrerà questa sinergia includono la sicurezza urbana, le politiche abitative e l'innovazione tecnologica, con l'intento di creare modelli virtuosi replicabili a livello nazionale e migliorare concretamente la vita dei cittadini.