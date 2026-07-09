La circolazione ferroviaria in Calabria è stata completamente sospesa a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 9 luglio 2026, a seguito di gravi danneggiamenti riscontrati in diversi tratti della rete. I primi accertamenti indicano chiaramente la pista dell'atto volontario e doloso, che ha bloccato il traffico ferroviario sull'importante asse che collega Battipaglia (Salerno) a Paola (Cosenza). Questa interruzione sta generando significative ripercussioni su tutta la regione, con la concreta possibilità di ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza dei treni.

Danni estesi e natura dolosa

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno individuato i danni principali su due tratte cruciali. Sulla linea Tirrenica, i danneggiamenti, consistenti in tagli ai cavi, sono stati rilevati tra le località di San Lucido e Longobardo. Analogamente, sulla tratta Jonica, problemi simili sono emersi tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. La natura dei danneggiamenti, in particolare i tagli ai cavi, rafforza in maniera decisiva l'ipotesi di un'azione deliberata e mirata. Le autorità competenti hanno avviato indagini approfondite per determinare l'esatta dinamica e l'estensione dei danni, mentre il traffico ferroviario rimane interrotto in attesa degli indispensabili interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture.

Precedenti criticità e l'importanza della rete calabrese

La linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria rappresenta un'infrastruttura di collegamento vitale per l'intero Sud Italia, attraversando sia le aree costiere che quelle interne della Calabria. La regione non è nuova a interruzioni della circolazione, sebbene per cause diverse. Un esempio significativo risale al gennaio 2025, quando forti raffiche di vento e condizioni meteorologiche avverse causarono la sospensione del traffico tra Paola e Diamante, e successivamente tra San Lucido e Paola. In quell'occasione, il maltempo provocò il trascinamento di oggetti metallici sui binari, aggravando i disagi e portando a limitazioni e cancellazioni per numerosi treni, inclusi Alta Velocità e Intercity.

Anche i collegamenti alternativi su gomma risultarono allora ostacolati dalle proibitive condizioni meteo. La sospensione odierna, seppur di natura dolosa, evidenzia ancora una volta la fragilità della mobilità regionale e delle connessioni nazionali di fronte a eventi imprevisti o atti criminosi.

Le interruzioni della circolazione ferroviaria in Calabria, siano esse dovute ad atti dolosi o a eventi naturali, generano impatti significativi sulla mobilità dei cittadini e sul sistema dei trasporti del Paese. Per informazioni aggiornate sulla situazione della rete e sui tempi di ripristino, si raccomanda di consultare i canali ufficiali di infomobilità delle imprese ferroviarie.