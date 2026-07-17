I Carabinieri di Flumini di Quartu, frazione del comune di Quartu Sant’Elena (Cagliari), hanno condotto un’importante operazione antidroga culminata nell’arresto di un uomo di 34 anni. L’intervento, avvenuto il 17 luglio 2026, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: complessivamente circa 3,5 chilogrammi di droga, tra marijuana, hashish e cocaina, rinvenuti tra l’abitazione e l’automobile del sospettato.

L’operazione ha preso il via quando i militari dell’Arma, durante un controllo sul territorio, hanno notato un insolito involucro all’interno di un’auto parcheggiata in strada.

Questo dettaglio ha immediatamente insospettito i carabinieri, spingendoli a rintracciare il proprietario del veicolo per procedere con accertamenti più approfonditi. La successiva perquisizione, inizialmente concentrata sull’autovettura, è stata poi estesa all’abitazione del 34enne, rivelando l’ampiezza dell’attività illecita.

All’interno dei locali e del veicolo sono stati recuperati circa 2,71 chilogrammi di marijuana, accuratamente confezionati e pronti per la distribuzione. A questi si sono aggiunti oltre 680 grammi di hashish, suddivisi in panetti, e circa 111 grammi di cocaina, già preparata in singole dosi, indicando una chiara finalità di spaccio. La quantità e la varietà delle sostanze stupefacenti sequestrate sottolineano la gravità del traffico gestito dall’uomo.

Oltre alle sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche diversi strumenti essenziali per l’attività di spaccio. Tra questi, un bilancino di precisione, fondamentale per la pesatura delle dosi, e vario materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti. Un ulteriore elemento significativo del sequestro è stata la somma in contanti di 4.330 euro. Questa cospicua cifra è stata ritenuta dagli investigatori il verosimile provento dell’attività illecita di spaccio, rafforzando il quadro accusatorio a carico del 34enne.

Al termine dell’operazione, l’uomo è stato formalmente arrestato e condotto presso il carcere di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento dei Carabinieri di Flumini di Quartu si inserisce nell’ambito delle costanti attività di controllo e prevenzione dei reati sul territorio, volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e a garantire la sicurezza pubblica nella zona. La presenza e l'efficacia delle forze dell'ordine in aree come Flumini di Quartu, parte integrante del Comando Provinciale di Cagliari, sono cruciali per il mantenimento dell'ordine e la lotta alla criminalità.