Le campagne abbonamenti per la stagione 2026/27 stanno progressivamente entrando nel vivo, così come il calciomercato. I numeri attuali rappresentano una fotografia ancora provvisoria e sono destinati ad aumentare sensibilmente nelle prossime settimane, tra la conclusione delle prelazioni e l'avvio della vendita libera. La graduatoria è provvisoria perché, oltre a essere in costante aggiornamento, risente anche del fatto che le campagne abbonamenti delle varie società sono partite in momenti differenti. Inoltre, alcuni club hanno aperto soltanto il diritto di prelazione dei vecchi abbonati e quindi ancora non é partita la vera campagna abbonamenti.

In cima alla graduatoria c'è la Roma, che ha già raggiunto quota 18.000 tessere, confermando l'entusiasmo della tifoseria giallorossa. Alle sue spalle si piazzano Parma e Bologna, entrambe già oltre la soglia dei 10.000 abbonamenti.

Per quanto riguarda la B, è l'Avellino a guidare la classifica con circa 7.000 tessere sottoscritte. Un dato che conferma il grande coinvolgimento della piazza irpina dopo il ritorno tra i cadetti. Ottima anche la partenza del Cesena, mentre Arezzo e Modena stanno registrando numeri incoraggianti nelle prime fasi della campagna.

I dati, lo ripetiamo, vanno letti con cautela. Le campagne non sono partite tutte nello stesso periodo e diverse società devono ancora entrare nella fase più intensa della vendita.

Per questo motivo la graduatoria è destinata a cambiare sensibilmente nelle prossime settimane.

La classifica abbonamenti

Di seguito il quadro aggiornato all'11 luglio degli abbonamenti finora comunicati dai club:

Roma (A) 18.000

Parma (A) 10.500

Bologna (A) 10.000

Avellino (B) 7.200

Cesena (B) 6.500

Napoli (A) 5.000

Venezia (A) 4.291

Arezzo (B) 3.857

Atalanta (A) 3.700

Frosinone (A) 2.953

Monza (A) 2.500

Brescia (C) 2.107

Modena (B) 2.026

Cagliari (A) 1.650

Genoa (A) 1.000

Benevento (B) 765

Lazio (A) 100

Con il passare dei giorni e l'avvicinarsi dell'inizio della nuova stagione, molte società vedranno crescere sensibilmente il numero degli abbonamenti, rendendo questa classifica soltanto un primo punto della situazione.

Disclaimer: i dati sono ripresi dagli annunci delle societá e ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.