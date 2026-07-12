Un ragazzo di 12 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Annunziata di Cosenza dopo un incidente avvenuto a Santa Domenica Talao, nel Cosentino. Il giovane, originario della Puglia, si trovava in Calabria insieme ai genitori per assistere a una manifestazione sportiva dedicata ai kart. Durante la permanenza nella zona, il dodicenne è caduto dal monopattino mentre percorreva una strada vicina al circuito, riportando ferite giudicate molto serie dai sanitari intervenuti.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica da parte degli investigatori, il giovane avrebbe perso il controllo del monopattino improvvisamente, per cause che dovranno essere accertate.

La caduta è stata violenta e l’impatto con il terreno ha reso necessario l’intervento tempestivo dei soccorsi. Il dodicenne è stato raggiunto dagli operatori sanitari in condizioni preoccupanti e trasferito con urgenza per ricevere le prime cure.

Il 12enne trasferito in elisoccorso a Cosenza

L’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato. Dopo una prima valutazione delle condizioni del ragazzo, considerate particolarmente gravi, è stato richiesto il trasferimento urgente in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il dodicenne è stato affidato alle cure del reparto di Terapia Intensiva, dove il personale medico sta seguendo costantemente l’evoluzione del suo stato di salute.

La caduta avrebbe provocato un importante trauma cranico associato a problemi respiratori, rendendo indispensabile un controllo continuo da parte degli specialisti.

Il quadro clinico resta complesso e la prognosi non è stata ancora sciolta. Nelle prossime ore saranno fondamentali gli aggiornamenti dei medici, mentre la famiglia attende con apprensione notizie dall’ospedale. L’accaduto ha profondamente colpito la comunità di Santa Domenica Talao e quanti si trovavano sul posto per la manifestazione sportiva.

Indagini sulla caduta dal monopattino

Proseguono le verifiche da parte degli inquirenti per fare piena luce sull’incidente e ricostruire tutti i passaggi che hanno portato alla caduta del giovane. Gli accertamenti sono concentrati sulla dinamica dell’accaduto, con l’obiettivo di individuare le cause della perdita di controllo del monopattino e analizzare ogni elemento presente nell’area in cui si è verificato l’impatto.

Al momento restano ancora da chiarire diversi aspetti della vicenda e non sono emersi ulteriori dettagli ufficiali. Le indagini permetteranno di definire con maggiore precisione la successione degli eventi. Intanto l’attenzione rimane rivolta alle condizioni del dodicenne, ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale Annunziata di Cosenza, mentre familiari e conoscenti attendono nuovi aggiornamenti dai sanitari.