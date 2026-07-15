Le campagne abbonamenti della stagione 2026/27 stanno iniziando a entrare nella fase più interessante, ma è ancora troppo presto per tracciare un bilancio definitivo. Al 15 luglio, infatti, il quadro è inevitabilmente incompleto: diverse società non hanno ancora lanciato la propria campagna, mentre molte altre stanno concedendo la prelazione esclusivamente ai possessori dell'abbonamento della scorsa stagione. Soltanto nelle prossime settimane, con l'apertura della vendita libera praticamente ovunque, sarà possibile confrontare realmente la risposta delle varie tifoserie.

Serie A: Roma davanti, Bologna sorprende, Atalanta in doppia cifra

Tra i club di massima serie è la Roma a confermarsi nettamente al comando. I giallorossi sono gli unici ad aver già superato quota 21.000 abbonamenti, confermando ancora una volta il fortissimo legame con il proprio pubblico.

Alle spalle della formazione capitolina spicca il dato del Bologna, che vola già a 18.000 tessere, mentre l'Atalanta raggiunge le 12.000 sottoscrizioni e si conferma tra le piazze più partecipative di questo avvio di campagna.

Ottimo anche il riscontro ottenuto dal Parma, già oltre gli 11.000 abbonamenti. Più staccate, ma comunque con numeri significativi, figurano Genoa e Venezia, entrambe a 6.000, seguite dal Napoli con 5.000.

Crescono anche Frosinone (4.710), Cagliari (4.500), Monza (3.500), Torino (1.000) e Lazio, che ha iniziato la propria campagna raggiungendo 330 sottoscrizioni.

Serie B: Avellino e Cesena guidano la classifica cadetta

Anche in Serie B l'interesse dei tifosi si sta facendo sentire. A guidare la graduatoria è l'Avellino, capace di arrivare già a 7.200 abbonamenti grazie all'entusiasmo seguito alla promozione. Subito dietro si trova il Cesena, che ha raggiunto quota 7.000.

Molto positiva anche la risposta dell'Arezzo, fermo a 4.000, mentre l'Ascoli ha superato le 2.200 tessere e il Modena ha oltrepassato quota 2.000. Continua inoltre la crescita del Benevento, che sale a 1.210 abbonamenti. Più indietro Mantova (740) ed Empoli (605), ma con campagne ancora nelle primissime fasi.

Serie C: Brescia e Sambenedettese quasi appaiate

Anche la Serie C registra dati incoraggianti. Il Brescia guida il gruppo con 2.616 abbonamenti, seguito a distanza ravvicinata dalla Sambenedettese, arrivata a 2.600.

Prosegue l'ottima risposta dei tifosi del Foggia, che tocca quota 2.440 pur restando in attesa di conoscere con certezza la categoria della prossima stagione. Da segnalare anche il Barletta, già a 2.000 sottoscrizioni, e il Perugia, che ha raggiunto 1.700 tessere. Chiude la graduatoria di categoria la Casertana, attualmente a 250. Vola Salerno: 1.300 nel primo giorno di abbonamenti.

Numeri destinati a cambiare

È importante ribadire che la classifica odierna non rappresenta ancora un confronto definitivo tra le varie piazze.

Alcune società devono ancora aprire ufficialmente la vendita libera, altre stanno completando la fase di prelazione e diverse non hanno ancora presentato la campagna abbonamenti. Per questo motivo i dati delle prossime settimane saranno decisamente più indicativi e potrebbero modificare sensibilmente l'attuale graduatoria.

La classifica abbonamenti parziale

Classifica abbonamenti aggiornata al 15 luglio