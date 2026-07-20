La Cgil Valle d'Aosta e la Fp Cgil VdA hanno espresso forti perplessità riguardo alla recente introduzione di un'indennità di attrattività destinata alla direzione strategica dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta. Il sindacato, pur riconoscendo l'importanza di rendere attrattive le posizioni di vertice nella sanità pubblica, ritiene indispensabile avviare una riflessione approfondita sul metodo seguito dall'Amministrazione e sul rispetto dei principi che regolano l'accesso agli incarichi pubblici.

Il nodo cruciale delle preoccupazioni sindacali risiede nella tempistica degli atti amministrativi.

L'indennità integrativa è stata infatti deliberata in un momento successivo alla pubblicazione del bando per la selezione del direttore generale dell'Azienda Usl. La Cgil sottolinea con fermezza che, se l'Amministrazione avesse già individuato la necessità di rafforzare l'attrattività economica dell'incarico per ampliare la platea dei candidati, tale decisione avrebbe dovuto essere definita prima dell'avvio della procedura selettiva. Una preventiva definizione del trattamento economico, secondo le organizzazioni sindacali, costituisce una garanzia fondamentale di trasparenza, pubblicità e parità di accesso per tutti i potenziali candidati.

Richiesta di Chiarezza e Rispetto delle Procedure

Le sigle sindacali Cgil e Fp Cgil sollecitano un pieno rispetto delle procedure amministrative, della trasparenza e dei principi di equità.

Viene evidenziato come l'introduzione dell'indennità di attrattività in un momento successivo alla pubblicazione del bando rischi concretamente di generare asimmetrie informative e di indebolire quei principi di imparzialità e trasparenza che devono imprescindibilmente caratterizzare ogni procedura pubblica.

Le organizzazioni sindacali tengono a precisare che il loro obiettivo non è affatto quello di mettere in discussione la necessità di attrarre professionalità di alto livello nel settore sanitario. Piuttosto, intendono ribadire con forza che tale finalità deve essere perseguita nel pieno rispetto delle procedure amministrative, della trasparenza e dei principi di equità che devono guidare ogni azione della Pubblica Amministrazione.

Contesto Sanitario e Priorità delle Risorse Pubbliche

La Cgil e la Fp Cgil ricordano inoltre che già a fine 2025 il trattamento economico del direttore generale dell'Usl era stato oggetto di un significativo adeguamento, volto ad allinearlo alle medie nazionali. Questo, nonostante il bacino di utenti assistiti in Valle d'Aosta sia oggettivamente più ridotto rispetto ad altre realtà sanitarie regionali, spesso ben più estese e complesse da gestire. La questione, pertanto, assume anche una chiara valenza politica e di equità nell'impiego delle risorse pubbliche.

In un momento in cui la sanità regionale si confronta quotidianamente con carenze di personale, significative difficoltà nel reclutamento di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, e con l'urgente necessità di rafforzare i servizi sanitari offerti ai cittadini, le organizzazioni sindacali ritengono legittimo interrogarsi sulle priorità della spesa pubblica.

Le risorse disponibili, a loro avviso, dovrebbero essere orientate anzitutto al consolidamento del sistema sanitario e al sostegno concreto di tutti coloro che quotidianamente garantiscono l'assistenza sul territorio e all'interno degli ospedali.