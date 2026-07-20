Le inondazioni che hanno flagellato la provincia del Nuristan, nell'est dell'Afghanistan, hanno scatenato una grave emergenza umanitaria, provocando la morte accertata di almeno venti persone e il ferimento di oltre ottanta. Il bilancio delle vittime è purtroppo destinato ad aggravarsi, poiché più di cento individui risultano attualmente dispersi, alimentando il profondo timore di un numero ben maggiore di decessi. Le forti e incessanti precipitazioni hanno causato l'esondazione violenta di numerosi corsi d'acqua, trasformando valli e villaggi in scenari di devastazione e distruzione diffusa, con un impatto devastante sulle comunità locali.

La devastazione nel distretto di Kamdesh e le sfide dei soccorsi

Il distretto di Kamdesh, una regione montuosa caratterizzata da un territorio impervio e da infrastrutture di comunicazione estremamente precarie, è stato colpito con particolare violenza dalla furia delle acque. Le prime segnalazioni indicano che il villaggio di Terdesh è stato quasi completamente sommerso, con l'acqua che ha spazzato via o gravemente danneggiato almeno cento abitazioni, lasciando centinaia di famiglie senza un tetto e private di ogni bene. Di fronte a questa catastrofe improvvisa, decine di nuclei familiari sono stati costretti a intraprendere una fuga disperata e precipitosa verso la vicina regione di Kunar, cercando rifugio e sicurezza lontano dalla furia degli elementi.

Le operazioni di soccorso e l'assistenza immediata alle popolazioni colpite sono ostacolate non solo dalla complessità geografica del territorio, che rende difficile l'accesso, ma anche dalla presenza di aree sotto il controllo dei Talebani, una circostanza che complica ulteriormente la coordinazione degli aiuti e la logistica degli interventi.

Appello umanitario e cooperazione per l'emergenza

In questo contesto di profonda e crescente crisi, il governo provinciale del Nuristan ha lanciato un urgente appello ai Talebani, sollecitando il loro permesso per consentire alle squadre di soccorso umanitario di raggiungere le zone più isolate e colpite dalla calamità. I Talebani hanno risposto affermando che garantiranno un passaggio sicuro alle agenzie umanitarie, un passo considerato cruciale per la distribuzione tempestiva degli aiuti essenziali e per l'efficacia delle operazioni di ricerca e recupero.

Un portavoce dei Talebani ha descritto la drammatica portata del disastro, dichiarando con parole forti che "metà di un villaggio, che contava più di cento case, è stato spazzato via da una violenta inondazione la scorsa notte e purtroppo più di cento persone sono morte o risultano disperse". Questa testimonianza diretta sottolinea la gravità inaudita della situazione e l'urgente necessità di un intervento su larga scala. Le squadre locali, affiancate da residenti coraggiosi e combattenti Talebani, stanno instancabilmente proseguendo le ricerche dei dispersi, scavando tra le macerie delle abitazioni crollate e perlustrando i corsi d'acqua ingrossati nella speranza di trovare segni di vita. Finora, sono stati recuperati circa quaranta corpi, ma la speranza di trovare altri sopravvissuti si affievolisce tragicamente con il passare delle ore, mentre le ricerche continuano senza sosta per individuare ulteriori vittime e fornire il necessario supporto a chi è riuscito a scampare alla furia devastante delle acque, spesso perdendo tutto.