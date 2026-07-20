Un grave incendio si è scatenato oggi pomeriggio in un garage privato situato ad Arpuilles, sulla pittoresca collina di Aosta, provocando il ferimento di cinque persone. L'episodio, la cui dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità di polizia, ha visto una prima segnalazione alla centrale unica regionale di soccorso che riportava anche una violenta esplosione, aggiungendo un elemento di drammaticità all'accaduto.

Dettagli sull’incidente e i soccorsi

L’origine del rogo, che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi, sarebbe da ricondurre a un presunto malfunzionamento di un'auto elettrica che si trovava all'interno del garage al momento dell'incidente.

Le squadre del 118 sono intervenute prontamente sul posto, trasportando tutti e cinque i feriti all'ospedale Umberto Parini di Aosta per le cure necessarie. Tra le persone coinvolte, due uomini hanno riportato ustioni di diversa entità; uno di loro, in condizioni considerate gravi, è stato immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione medica. Le restanti tre persone, composte da due uomini e una donna, hanno subito l'inalazione dei fumi tossici sprigionati dall'incendio, un'evenienza sempre pericolosa per la salute. Per una di queste, si registrano inoltre lievi ustioni alle mani, un segno tangibile della vicinanza alle fiamme. I vigili del fuoco di Aosta sono intervenuti con tempestività per domare le fiamme, mettendo in sicurezza l'intera area e prevenendo ulteriori rischi.

L'intervento dell'Ospedale Umberto Parini

L'Ospedale Umberto Parini di Aosta, dove i feriti sono stati ricoverati, rappresenta il principale fulcro sanitario dell'intera regione Valle d'Aosta. La struttura è attrezzata con reparti specializzati, tra cui un efficiente pronto soccorso e un reparto di rianimazione altamente qualificato, essenziali per la gestione di emergenze complesse come quella odierna. L'ospedale garantisce un'assistenza sanitaria di emergenza capillare per tutta l'area circostante, fungendo da punto di riferimento cruciale per gli interventi urgenti. In particolare, la sua expertise si estende alla gestione dei casi di intossicazione da fumo e delle ustioni, rendendolo il presidio ideale per affrontare le conseguenze di un incidente come quello verificatosi oggi ad Arpuilles. La prontezza e la professionalità del personale medico e infermieristico sono state fondamentali per stabilizzare le condizioni dei feriti e avviare i percorsi terapeutici più appropriati.