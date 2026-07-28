Il 28 luglio si è tenuta a Monteforte Irpino la solenne commemorazione delle quaranta vittime della tragica strage del viadotto Acqualonga. L'evento ha segnato il decimo anniversario di uno degli incidenti più gravi e dolorosi nella storia della viabilità italiana, un'immane tragedia che vide un pullman precipitare rovinosamente dal viadotto sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, causando la morte istantanea di quaranta persone e lasciando un'intera nazione attonita.

Alla toccante cerimonia, intrisa di profonda commozione, hanno preso parte i familiari delle vittime, che continuano a portare il peso di un dolore incolmabile, numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e una vasta partecipazione di cittadini.

L'incontro si è svolto con dignità e rispetto nei pressi del luogo esatto dell'incidente, un punto che evoca ancora ricordi strazianti, dove è stato deposto un mazzo di fiori, simbolo tangibile della memoria delle vite spezzate. Durante la commemorazione, sono stati rievocati, uno ad uno, i nomi delle vittime, e sono stati letti messaggi carichi di cordoglio e speranza, giunti da ogni parte. Un minuto di silenzio, carico di significato, ha concluso il momento di raccoglimento, in segno di profondo rispetto e imperituro ricordo per coloro che non ci sono più.

Il ricordo indelebile della comunità e l'impegno per la sicurezza

La strage del viadotto Acqualonga ha lasciato un segno indelebile e profondo nella comunità di Monteforte Irpino e, più in generale, nei comuni di provenienza delle vittime, che da quel giorno non sono più gli stessi.

Ogni anno, la dolorosa ricorrenza viene celebrata con una cerimonia pubblica che coinvolge attivamente le famiglie, custodi di una memoria preziosa, e le autorità locali, impegnate a non dimenticare. L'obiettivo primario di queste iniziative è mantenere viva la memoria delle persone scomparse, affinché il loro sacrificio non sia vano, e, al contempo, sensibilizzare costantemente l'opinione pubblica sull'importanza cruciale della sicurezza stradale e sulla prevenzione di future tragedie.

Nel corso della commemorazione, alcuni familiari hanno espresso con forza e commozione il desiderio che tragedie di tale portata non si ripetano mai più, un appello accorato che risuona come un monito per tutti.

"Non dimenticheremo mai chi abbiamo perso" è stato uno dei messaggi più sentiti e letti durante la cerimonia, un'affermazione che racchiude il dolore e la determinazione. Le autorità presenti hanno ribadito con enfasi l'importanza ineludibile della sicurezza sulle infrastrutture e la necessità improrogabile di mantenere alta l'attenzione su questi temi vitali, che riguardano la vita e l'incolumità di ogni cittadino.

Il viadotto Acqualonga: contesto geografico e interventi strutturali

Il viadotto Acqualonga è strategicamente situato nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, un'area di grande importanza per la viabilità regionale. Questa infrastruttura è parte integrante dell'autostrada A16 Napoli-Canosa, riconosciuta come una delle arterie viarie principali del Sud Italia, fondamentale per i collegamenti tra la Campania e la Puglia e per il flusso di merci e persone.

Monteforte Irpino, un comune incastonato nell'Appennino campano, si distingue per la sua posizione strategica lungo le vie di comunicazione che connettono queste due importanti regioni.

Dopo il tragico incidente di dieci anni fa, il viadotto è stato oggetto di particolare attenzione e di significativi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. Sono stati eseguiti lavori approfonditi per migliorarne la stabilità e l'affidabilità, e vengono regolarmente effettuati controlli periodici e rigorosi sulle sue condizioni strutturali. Questi sforzi continui mirano a garantire la massima sicurezza per gli utenti della strada e a prevenire il ripetersi di simili catastrofi, trasformando il ricordo del dolore in un impegno costante per la tutela della vita.