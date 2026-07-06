Il Palazzo della Provincia di Cosenza ha ospitato una significativa cerimonia per la collocazione di una "scarpetta rossa", un'opera d'arte destinata a rimanere esposta in modo permanente all'interno della sede dell'ente. L'iniziativa, che si pone come un forte segnale contro la violenza di genere, ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, e del consigliere provinciale Antonio Uva, il quale è stato promotore e donatore dell'opera.

La testimonianza di Maria Ida Santopaolo e il contesto dell'iniziativa

L'evento assume un particolare e profondo rilievo alla luce del recente tentato femminicidio avvenuto a Terranova da Sibari, nel Cosentino.

In quell'occasione, la ventottenne Maria Ida Santopaolo è stata vittima di un'aggressione e accoltellata da un coetaneo. Santopaolo ha scelto di trasformare la propria drammatica esperienza in una testimonianza attiva e di speranza, esprimendo con chiarezza il suo impegno:

"Mi sento una responsabilità verso tutte le donne che purtroppo non ce l’hanno fatta e non hanno avuto la mia stessa fortuna nella sfortuna, nel senso di essere viva e di essere qui a portare avanti questo messaggio. Tutti questi gesti sono un punto di partenza, sperando che si possa anche fare qualcosa di più concreto per la sicurezza e il sostegno delle donne."

Le sue parole sottolineano la necessità di andare oltre il simbolismo, cercando azioni concrete per la protezione e il supporto delle donne vittime di violenza.

L'impegno delle istituzioni e la posizione della Provincia di Cosenza

Il Presidente Biagio Faragalli ha ribadito con forza il ruolo centrale delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Durante il suo intervento, Faragalli ha dichiarato:

"È un fenomeno che va seguito e punito, non credo possa passare in secondo piano. Personalmente prendo tutte le dovute distanze da quelle forze politiche che, a livello nazionale, la pensano in maniera diversa. Oggi abbiamo voluto dare un segnale importante perché la Provincia ha un ruolo istituzionale e politico che mette al centro 150 comuni."

Questa dichiarazione evidenzia la determinazione della Provincia di Cosenza a non sottovalutare il fenomeno e a prendere una posizione netta, sottolineando la sua funzione di coordinamento e riferimento per i numerosi comuni del territorio.

La scarpetta rossa, riconosciuta a livello internazionale come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, rimarrà esposta stabilmente nel Palazzo della Provincia. La sua presenza vuole essere un monito costante e un segno tangibile dell'impegno duraturo dell'ente e dell'intera comunità cosentina in questa cruciale battaglia sociale.