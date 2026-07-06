Nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2026, un gruppo di ignoti ha compiuto un audace assalto a un bancomat situato a Varapodio, un piccolo ma strategico centro della Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Questo grave episodio rappresenta il secondo colpo di tale natura che si verifica nella medesima area geografica in un arco di pochi giorni, evidenziando una preoccupante recrudescenza di questo tipo di criminalità e sollevando allarme tra la popolazione locale e le autorità preposte alla sicurezza.

Dinamica dell'assalto e indagini approfondite

La metodologia impiegata dai malviventi è stata particolarmente violenta e decisa: hanno utilizzato un escavatore, presumibilmente rubato o sottratto, per sradicare con forza e brutalità l'intero sportello automatico dalla sua sede muraria. Dopo aver completato il prelievo del bancomat, i responsabili del furto si sono dati immediatamente alla fuga, dileguandosi rapidamente e facendo perdere le proprie tracce nell'oscurità della notte. Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taurianova, che hanno avviato con la massima urgenza le indagini. L'obiettivo primario è identificare gli autori di questo atto criminoso e ricostruire con la massima precisione l'esatta dinamica dei fatti, raccogliendo ogni possibile indizio.

È importante sottolineare che, nonostante la violenza dell'azione, non sono stati segnalati feriti durante l'operazione criminale.

Contesto dei precedenti e misure di sicurezza

L'assalto di Varapodio si inserisce in un contesto già teso, seguendo di pochi giorni un episodio analogo avvenuto in un'altra località della Piana di Gioia Tauro. Le forze dell'ordine stanno ora valutando con grande attenzione eventuali collegamenti tra i due colpi, considerando le modalità operative simili e la tempistica ravvicinata che caratterizzano entrambi gli eventi. Per supportare le indagini e raccogliere elementi utili all'identificazione dei responsabili, gli investigatori stanno procedendo all'acquisizione e all'analisi approfondita delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti sia nell'area dell'ultimo assalto che nelle zone limitrofe.

La Piana di Gioia Tauro, un'ampia e significativa area della Calabria occidentale che comprende diversi comuni, tra cui il colpito Varapodio, e si estende strategicamente nella provincia di Reggio Calabria, è un territorio caratterizzato da una notevole presenza di attività agricole e da una rete infrastrutturale che collega efficacemente i vari centri abitati. In risposta a questi recenti e preoccupanti episodi di criminalità che hanno preso di mira istituti di credito e sportelli automatici, le forze dell'ordine mantengono ora un livello di alta attenzione e hanno intensificato significativamente i controlli sul territorio. Queste misure sono volte a prevenire ulteriori azioni delittuose, a rafforzare la sicurezza percepita e reale e a rassicurare la comunità locale.