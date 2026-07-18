A Foligno, una donna di 44 anni è stata denunciata dalla polizia con l'accusa di minacce gravi. L'episodio ha avuto origine dall'invio di messaggi intimidatori a diverse persone, ritenute dalla donna responsabili di infastidire la sua figlia adolescente. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato a seguito delle segnalazioni pervenute, portando all'identificazione della responsabile di tali gravi affermazioni.

L'indagine e la natura delle minacce

La ricostruzione degli investigatori ha rivelato che la donna ha utilizzato un telefono cellulare per inviare le sue minacce.

I messaggi, diretti a più soggetti, contenevano frasi esplicite e allarmanti, tra cui: "sono pronta a uccidere chi infastidisce mia figlia". Questa dichiarazione, di per sé estremamente grave, ha immediatamente innescato le procedure investigative. Le segnalazioni ricevute dalle persone coinvolte sono state fondamentali per l'avvio delle verifiche, permettendo agli inquirenti di raccogliere gli elementi necessari per risalire all'identità dell'autrice dei messaggi e procedere con l'azione legale.

Le conseguenze legali e la valutazione giudiziaria

Identificata, la donna è stata formalmente deferita all'autorità giudiziaria per il reato di minacce gravi. Le indagini della polizia sono partite dalle denunce presentate dalle vittime dei messaggi.

È stato specificato che, nonostante non siano stati registrati episodi di violenza fisica, la serietà e il tenore delle minacce verbali hanno reso indispensabile l'intervento delle forze dell'ordine. La posizione della donna sarà ora attentamente valutata dall'autorità giudiziaria, che deciderà le eventuali misure da adottare. Questo caso sottolinea la gravità con cui vengono considerate le minacce, anche se solo espresse verbalmente, quando raggiungono un livello tale da generare allarme e preoccupazione nella comunità.