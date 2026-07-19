Si aggrava il bilancio dell'ennesimo incidente avvenuto lungo la Strada Statale 106. Nella tarda serata di sabato 18 luglio, un violento scontro tra due autovetture nel territorio comunale di Sellia Marina è costato la vita a un giovane conducente, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, del personale del SUEM 118, dei Carabinieri e dei tecnici Anas, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza del tratto interessato e nel successivo ripristino della normale circolazione.

Incidente sulla Statale 106 a Sellia Marina: lo scontro tra Fiat Panda e Fiat 500

L'incidente si è verificato lungo la Strada Statale 106 nel comune di Sellia Marina e ha coinvolto una Fiat Panda e una Fiat 500. L'impatto è stato particolarmente violento. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sellia Marina è intervenuta con attrezzature specifiche per liberare il giovane e consegnarlo ai sanitari del SUEM 118, che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime.

Muore in ospedale il conducente della Fiat Panda, due feriti

Il violento impatto si è verificato lungo la Strada Statale 106, nel territorio comunale di Sellia Marina, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat Panda e una Fiat 500.

Il conducente della Panda è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo deformato dall'urto. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sellia Marina, che hanno utilizzato attrezzature da soccorso tecnico. Una volta liberato, il giovane è stato affidato al personale del SUEM 118, che lo ha stabilizzato sul posto prima del trasferimento d'urgenza in ospedale in condizioni critiche..

Statale 106 chiusa per i soccorsi, indagini affidate ai Carabinieri

Concluso il soccorso ai feriti, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle due vetture coinvolte e dell'intero tratto stradale interessato dall'incidente. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dello scontro, mentre il personale Anas si è occupato delle operazioni di ripristino della sede stradale.

Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, la circolazione lungo la Strada Statale 106 è stata sospesa per il tempo necessario e successivamente ripristinata una volta concluse tutte le operazioni.