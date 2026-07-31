Un sospiro di sollievo ha accompagnato il rientro di tutte le persone, circa una ventina, che erano state evacuate nella mattinata del 31 luglio 2026 da un agriturismo situato in località Coppa di Mezzo, nel comune di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. L'allontanamento precauzionale si era reso necessario a causa di un incendio che si era rapidamente propagato nelle immediate vicinanze della struttura ricettiva, minacciando la sicurezza degli ospiti e del personale.

L'intervento risolutivo dei Vigili del Fuoco e la messa in sicurezza

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno svolto un ruolo cruciale, intervenendo con prontezza per contenere la minaccia.

Un'operazione di particolare importanza ha riguardato la messa in sicurezza di un bombolone del gas GLP, posizionato pericolosamente vicino al focolaio iniziale delle fiamme. Questo intervento ha scongiurato un potenziale aggravamento della situazione, eliminando un rischio significativo per l'incolumità pubblica. Le complesse operazioni non si sono limitate allo spegnimento, ma hanno incluso anche una meticolosa bonifica dell’area circostante, essenziale per prevenire nuove riaccensioni e per garantire il pieno ripristino della sicurezza sia per le persone che per le infrastrutture.

Parallelamente, un'altra situazione critica è stata gestita con successo a Vieste, precisamente in località Chiesola.

Qui, un vasto incendio aveva devastato diverse decine di ettari di macchia mediterranea, un patrimonio naturale di inestimabile valore. Grazie all'impegno incessante delle squadre di soccorso, anche in questa area la situazione è stata riportata sotto controllo, permettendo alla comunità locale di tirare un sospiro di sollievo.

La battaglia contro i focolai diffusi e il valore della macchia mediterranea

L'emergenza incendi nel Foggiano ha richiesto un impegno su più fronti da parte dei Vigili del Fuoco, che sono stati contemporaneamente impegnati nello spegnimento di numerosi altri focolai attivi disseminati nella provincia. Tra le aree colpite, si segnala un rogo significativo anche a Cagnano Varano, a testimonianza della vastità del fenomeno.

Questi eventi calamitosi hanno purtroppo interessato in larga parte zone caratterizzate dalla preziosa macchia mediterranea. Questa formazione vegetale, tipica delle regioni costiere e collinari del bacino del Mediterraneo, è un vero e proprio scrigno di natura. La sua composizione include una varietà di arbusti sempreverdi, tra cui il lentisco, il mirto, il corbezzolo e il leccio, che insieme creano un ecosistema fondamentale per la biodiversità locale. La distruzione di queste aree non rappresenta solo una perdita paesaggistica, ma un grave danno per l'equilibrio ecologico del territorio.

Grazie alla professionalità e alla dedizione delle squadre di emergenza, le complesse operazioni di spegnimento e di successiva bonifica hanno condotto al completo ripristino della sicurezza in tutte le zone colpite.

Questo ha permesso non solo il sereno rientro delle persone evacuate nelle proprie abitazioni, ma anche il pieno controllo e la stabilizzazione di tutte le aree interessate dai recenti e devastanti incendi, scongiurando ulteriori pericoli e consentendo un graduale ritorno alla normalità per le comunità coinvolte.