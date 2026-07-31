Il Comune di Milano ha ufficialmente proclamato il lutto cittadino per lunedì 3 agosto, in segno di profondo cordoglio per la scomparsa di Don Antonio Mazzi, il carismatico fondatore della comunità Exodus. Le solenni esequie si terranno alle ore 15 nella suggestiva cornice della Basilica di Sant’Ambrogio, un luogo simbolo per la città. La decisione è stata comunicata da Palazzo Marino, sede dell'amministrazione comunale, e riflette la volontà del sindaco Giuseppe Sala di onorare la memoria di una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nel tessuto sociale milanese e nazionale.

Don Antonio Mazzi è stato ricordato come "un sacerdote che ha speso la sua vita e la sua missione per le ragazze e i ragazzi in difficoltà", dedicando ogni energia a chi più ne aveva bisogno. La sua opera ha rappresentato un faro di speranza e un punto di riferimento essenziale per innumerevoli persone in tutta Italia. La presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, ha espresso il sentire della città, dichiarando che con la sua morte, Milano perde "una personalità autorevole e un punto di riferimento per moltissime persone in città e in Italia". La Buscemi ha inoltre esteso il "cordoglio e la vicinanza del Consiglio comunale di Milano alla famiglia, a chi lo ha conosciuto, alle ragazze e ai ragazzi che lo hanno seguito e alla Fondazione Exodus", riconoscendo l'ampio impatto della sua missione.

Le iniziative del Comune per il cordoglio cittadino

Nella giornata di lunedì 3 agosto, quale ulteriore e tangibile segno di cordoglio e di sentita partecipazione da parte dell'intera comunità milanese, la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta in tutte le sedi comunali. Questa disposizione, emanata da Palazzo Marino, sottolinea la solennità del momento e il desiderio dell'amministrazione di condividere il dolore per la perdita di una figura così eminente. La proclamazione del lutto cittadino, accompagnata da questo gesto simbolico, è espressione di un riconoscimento profondo del valore e dell'eredità lasciata da Don Antonio Mazzi.

Il significato profondo del lutto cittadino

Il lutto cittadino, proclamato dal sindaco di Milano, rappresenta una delle massime espressioni di partecipazione e rispetto da parte dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza.

Questa misura viene adottata in occasione di eventi di particolare rilevanza che toccano profondamente la sensibilità e la storia della comunità milanese. L'esposizione della bandiera civica a mezz’asta in tutte le sedi istituzionali per l'intera giornata è un gesto simbolico che testimonia la vicinanza delle istituzioni alle famiglie colpite da un lutto di tale portata e il riconoscimento del contributo di personalità che, come Don Antonio Mazzi, hanno dedicato la propria vita al servizio degli altri. Si tratta di un momento di raccoglimento collettivo, attraverso il quale la città si stringe idealmente attorno ai valori e all'impegno che Don Mazzi ha incarnato, confermando il suo status di servitore delle istituzioni e della comunità.