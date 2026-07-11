Un tragico incidente stradale ha colpito la provincia di Matera nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2026, causando la morte di un uomo di 50 anni. Originario di Crispiano, in provincia di Taranto, l'uomo ha perso la vita dopo che il camion che stava guidando è precipitato da un cavalcavia. L'evento fatale si è verificato lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera centro, all'ingresso della città dei Sassi. Le cause esatte che hanno portato il mezzo pesante a cadere dal viadotto sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Intervento dei soccorsi e gestione dell'emergenza

Sul luogo dell'incidente è scattata un'imponente mobilitazione di mezzi di soccorso. Gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso sono intervenuti con urgenza, ma hanno potuto solo constatare il decesso del conducente. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi, mentre i Vigili del fuoco hanno affrontato un'operazione complessa e protratta per ore, concentrandosi sul recupero dell’automezzo precipitato dal cavalcavia. Tale operazione ha richiesto l'impiego di attrezzature speciali. La presenza dei soccorritori e le fasi di recupero hanno inevitabilmente causato rallentamenti e limitazioni alla circolazione stradale nell'area.

Il ruolo dei Vigili del Fuoco nelle emergenze stradali

L'intervento dei Vigili del Fuoco in scenari come quello sulla statale 7 sottolinea il loro ruolo centrale nella gestione delle emergenze stradali gravi. Questi professionisti sono chiamati al soccorso tecnico urgente, che include il recupero dei veicoli e la messa in sicurezza delle aree coinvolte. Il Comando provinciale di Matera è responsabile delle operazioni di soccorso tecnico urgente e fornisce supporto alle altre forze impegnate nella gestione della viabilità e della sicurezza stradale in provincia. La loro azione è determinante per ripristinare le condizioni di sicurezza dopo eventi traumatici. Le indagini per accertare le cause precise della caduta del camion proseguono, con l'obiettivo di ricostruire la dinamica dell'accaduto.