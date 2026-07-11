Un camion è precipitato da un cavalcavia, causando la morte di un uomo di 50 anni. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 luglio 2026 lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera centro, all'ingresso della città dei Sassi.

L'uomo, residente a Crispiano (Taranto), era alla guida del mezzo pesante che è caduto per cause ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, che hanno constatato il decesso del conducente. Presenti anche le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, impegnati per ore nelle complesse operazioni di recupero dell’automezzo.

L'evento ha causato significativi rallentamenti e limitazioni alla circolazione stradale.

Criticità della strada statale 7

La strada statale 7 “Via Appia” rappresenta un'arteria di collegamento fondamentale per la regione Basilicata. Il tratto in questione, che collega Matera a Ferrandina e include lo svincolo di Matera centro, fa parte del percorso tra la S.S. 407 “Basentana” e la S.S. 99 “Matera‑Altamura”. Quest'area è caratterizzata da una configurazione a corsia singola per senso di marcia e soffre di criticità dovute all'elevato traffico, con particolare incidenza di mezzi pesanti, come dimostra il tragico incidente.