Mentre si comincia a parlare di campagne abbonamenti (qui la classifica) nelle varie città e tra le tifoserie, prosegue senza sosta il calciomercato estivo e la giornata di venerdì 10 luglio ha regalato numerosi movimenti tra Serie B e Serie C, con diverse società impegnate a rafforzare gli organici in vista della stagione 2026-27.

Calciomercato Serie B: la Samp punta Scuffet

In Serie B uno dei colpi più importanti porta la firma del Modena, che ha definito l'arrivo del centrocampista Gastón Brugman, mentre la Sampdoria continua a essere tra le società più attive: dopo l'ufficialità di Sinani, i blucerchiati lavorano anche per il portiere Scuffet.

La Samp, inoltre, ha già ufficializzato il colpo Lorenzo Insigne. Il Palermo prosegue la ricerca di rinforzi offensivi, mantenendo vivi i contatti per Rao e seguendo con attenzione anche la situazione di Rui Modesto.

Molto dinamico anche il Benevento, che ha chiuso per Beruatto e continua a monitorare diversi profili per completare la rosa, tra cui Distefano. Il Südtirol ha ufficializzato l'arrivo del portiere Alessandro Plizzari e resta in corsa con il Padova per Venturi. Si muovono anche Juve Stabia, vicina a Patanè, Carrarese, che ha annunciato Marconi e due giovani della Fiorentina, e Avellino, protagonista con diversi innesti e ancora alla ricerca di un centravanti. Il Mantova, invece, continua a lavorare soprattutto sul reparto offensivo.

Calciomercato Serie C: a Barletta arriva Partipilo

Non meno intensa la giornata in Serie C. Il Barletta è tra i club più attivi e punta nomi importanti come Candelari e Partipilo. Il Monopoli è vicino a chiudere per il portiere Michele Tommasi, mentre il Potenza ha ufficializzato Augusto Bando ed è a un passo da Manfredonia. Da segnalare anche il trasferimento di Ismael Cajazzo dal Casarano al Mantova, oltre alle operazioni concluse dalla Sambenedettese con Plicco e dall'Alcione Milano con il difensore Sadotti.

Numerose, infine, le ufficialità che hanno coinvolto anche Carpi, Renate, Trento, Pineto, Torres, Ravenna e Scafatese, a conferma di un mercato ormai entrato nel vivo. Con i ritiri estivi alle porte, i prossimi giorni si preannunciano decisivi per molte società, chiamate ad accelerare le trattative per consegnare agli allenatori rose sempre più complete prima dell'inizio della preparazione.