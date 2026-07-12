Un evento di grande rilevanza storica e simbolica ha segnato l'11 luglio: la più antica bandiera storica del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza è stata ufficialmente trasferita. Il prezioso vessillo, che in precedenza era custodito nel Sacrario delle Bandiere del Vittoriano, ha trovato la sua nuova sede negli uffici del Capo della Polizia–Direttore generale della Pubblica Sicurezza, all'interno del prestigioso Palazzo del Viminale. Questa cerimonia si è svolta in una data particolarmente significativa, coincidendo con il 174esimo anniversario dalla nascita del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, sottolineando la profonda continuità e il legame indissolubile con le radici storiche dell'istituzione.

La solennità del momento è stata evidente fin dalle prime fasi del trasferimento. Prima che la bandiera lasciasse il Vittoriano, ha ricevuto gli onori militari da un picchetto armato della Polizia di Stato, un gesto che ha evidenziato il rispetto e la venerazione per un simbolo così importante. All'arrivo al Viminale, l'accoglienza è stata altrettanto significativa: il Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, ha presenziato all'evento, sottolineando con le sue parole il profondo significato di questo trasferimento. “Questo momento ha un profondo significato,” ha dichiarato il prefetto Pisani, “rappresenta la continuità storica dei valori, dello spirito di servizio e di sacrificio di un’Istituzione che sa adeguarsi costantemente alle mutevoli esigenze della società e che da sempre è posta a tutela della pubblica sicurezza e dei diritti e delle libertà dei cittadini.” Le sue parole hanno rimarcato l'importanza di mantenere viva la memoria storica e l'impegno costante dell'istituzione a servizio della collettività.

La lunga storia del Corpo e del suo simbolo

La storia della bandiera è strettamente intrecciata con quella del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Dopo lo scioglimento di quest'ultimo, il vessillo aveva intrapreso un percorso che lo aveva portato prima all’Armeria Reale di Torino. Successivamente, nel dicembre 2019, era stato collocato con tutti gli onori presso il Vittoriano, luogo simbolo della memoria nazionale. Il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza era stato istituito l'11 luglio 1852, caratterizzandosi fin dalle origini per la sua natura militare. Il suo compito primario era quello di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in un'epoca di grandi cambiamenti sociali e politici.

Un momento cruciale nella sua evoluzione si è verificato nel 1981, quando una riforma ha portato al suo scioglimento. Insieme al Corpo di Polizia Femminile, le sue funzioni e il suo personale sono confluiti nella neonata Polizia di Stato, segnando un passaggio fondamentale nella storia delle forze dell'ordine italiane.

Il ruolo centrale del Viminale per la sicurezza

Il trasferimento della bandiera storica al Palazzo del Viminale non è solo un atto simbolico, ma rafforza il legame con il cuore pulsante della sicurezza nazionale. Il Ministero dell'Interno, attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle attività della Polizia di Stato. La sua missione è quella di garantire in ogni momento la tutela dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.

Il Palazzo del Viminale, in quanto sede del Ministero, rappresenta il centro nevralgico e operativo dove vengono prese le decisioni strategiche e gestite le principali funzioni di sicurezza e amministrazione interna dello Stato. La presenza della bandiera in questo luogo sottolinea la continuità dei valori e l'impegno costante delle istituzioni nella difesa dei principi fondamentali della convivenza civile e della legalità.