Un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 25 anni, Michele Rago, originario di Brindisi di Montagna, nel Cosentino. L'evento fatale si è verificato nella mattinata del 21 luglio 2026 all'interno del parco eolico "Aria del vento", situato nel territorio comunale di Mongrassano, durante un intervento di manutenzione su una delle pale dell'impianto.

Le prime ricostruzioni indicano che il giovane operaio stava operando a un'altezza stimata tra i 60 e i 70 metri. Per cause ancora in corso di accertamento, Michele Rago sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori della turbina eolica.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate estremamente complesse a causa della posizione elevata in cui è avvenuto l'incidente. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, con una squadra speciale appositamente equipaggiata per le operazioni in quota, e l'elisoccorso.

Indagini in corso sulla dinamica

Gli accertamenti mirano a definire con precisione l'esatta dinamica dell'accaduto e a verificare se l'operaio fosse dotato e avesse utilizzato i dispositivi di sicurezza previsti per interventi di questo tipo. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, incaricato di coordinare le indagini per individuare eventuali responsabilità.

Le autorità hanno ribadito che le cause dell'incidente sono ancora in fase di completa definizione.

Il contesto del parco eolico

Il parco eolico "Aria del vento", situato nel territorio di Mongrassano, richiede regolari interventi di manutenzione sulle sue pale. Al momento dell'incidente, l'operaio era impegnato in attività nella parte superiore di una pala, dove si trovano il sistema di collegamento e i motori principali dell'impianto. La difficoltà delle operazioni di recupero della salma, ostacolate dalla notevole altezza e dalla complessa posizione, ha richiesto l'impiego di personale altamente specializzato e attrezzature specifiche.

Le indagini proseguono con la massima attenzione per accertare le cause precise di questa tragedia e per garantire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.