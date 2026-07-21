Il Molise si prepara a un mese di agosto con significative interruzioni nei collegamenti ferroviari diretti verso le città di Roma e Napoli. Trenitalia ha annunciato una serie di modifiche al servizio, che vedranno la sostituzione di numerosi treni con autobus, a causa di importanti interventi di manutenzione infrastrutturale sulla linea Roma–Cassino–Napoli.

Interruzioni e modifiche dal 1° al 15 agosto

Dal primo al 15 agosto, tutti i treni del servizio Regionale che operano sulle tratte Bojano–Napoli e Bojano–Roma saranno completamente riprogrammati.

I passeggeri dovranno fare affidamento su autobus sostitutivi, che partiranno da Campobasso. Questa misura è stata adottata per consentire lo svolgimento di lavori essenziali di potenziamento e manutenzione lungo la cruciale linea ferroviaria che collega la capitale con il sud Italia, passando per Cassino.

Nello specifico, per i collegamenti diretti a Roma, gli autobus sostitutivi non effettueranno fermate intermedie tra le località di Venafro e Roma. Analogamente, per i viaggi verso Napoli, i bus non sosteranno tra Vairano e Caserta. È fondamentale che i viaggiatori prendano nota di queste variazioni per pianificare al meglio i propri spostamenti durante la prima metà del mese di agosto.

Variazioni per la seconda metà di agosto

Le modifiche al servizio ferroviario proseguiranno anche nella seconda parte del mese. Dal 16 al 23 agosto, i treni del Regionale che percorrono la linea Bojano–Roma subiranno una limitazione del percorso, terminando la corsa a Cassino. Per i passeggeri diretti a Roma, saranno comunque disponibili autobus in partenza da Campobasso, ma questi mezzi non effettueranno fermate nella stazione di Cassino. Queste ulteriori variazioni richiedono attenzione da parte dei pendolari e dei turisti che intendono utilizzare il trasporto ferroviario in Molise.

Motivazioni e informazioni per i viaggiatori

Le variazioni programmate alla circolazione ferroviaria sono necessarie per l'esecuzione di interventi tecnici e attività pianificate di potenziamento della rete.

Queste operazioni mirano a migliorare l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie. Tra le tratte interessate da queste modifiche figura, ad esempio, la linea Campobasso–Boiano–Isernia–Venafro–Vairano, che vede variazioni nell'offerta del servizio regionale gestito da Trenitalia. I viaggiatori sono invitati a consultare gli avvisi e gli aggiornamenti in tempo reale disponibili attraverso i canali ufficiali per informarsi sulla situazione della circolazione ferroviaria e sulle modifiche che potrebbero interessare i loro percorsi.