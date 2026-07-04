Una folla imponente di migliaia di persone in lutto si è radunata a Teheran nella mattina del 4 luglio 2026 per i funerali del defunto leader supremo Ali Khamenei. La maggior parte dei presenti, vestita di nero in segno di cordoglio, ha percorso a piedi diversi chilometri per raggiungere il luogo delle esequie. La cerimonia, prevista per le 6:00 ora locale, ha avuto inizio alle 2:30 in Italia.

Imponenti misure di sicurezza e omaggi al leader

Le autorità iraniane hanno implementato severe misure di sicurezza e ampie restrizioni al traffico in tutta la capitale per garantire lo svolgimento delle celebrazioni.

Il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei è stato esposto in una vasta sala a Teheran, dove alti funzionari iraniani e dignitari stranieri hanno reso i loro omaggi. La bara, avvolta nella bandiera nazionale della Repubblica Islamica, è stata portata a spalla dai partecipanti vestiti di nero all'interno del grande complesso religioso Grand Mosalla della capitale.

Si prevede che le celebrazioni pubbliche e le grandi processioni attireranno milioni di persone prima della sepoltura di Khamenei, programmata per la settimana successiva. Le immagini della cerimonia hanno mostrato anche la presenza di altri feretri, tra cui quelli di alcuni familiari del defunto leader.

Partecipazione istituzionale e simboli di cordoglio

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il presidente del parlamento e il capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf. Numerosi leader mondiali sono attesi per i sei giorni di commemorazione, che includeranno una cerimonia pubblica a Teheran e una processione attraverso città sacre sia in Iran che nel vicino Iraq.

Durante il corteo funebre, alcuni partecipanti hanno lanciato sciarpe e altri oggetti verso la bara di Khamenei, un gesto considerato di buon auspizio nella tradizione iraniana. Sui drappi della bara era visibile la scritta “Ya Hussein”, un richiamo al martirio del nipote del profeta Maometto. In diversi punti della capitale, striscioni e statue raffiguranti il defunto leader sono stati esposti, inclusa una grande statua in piazza Enghelab.

La cerimonia si svolge in un momento delicato per il Paese, con l'intento di proiettare un'immagine di unità nazionale. Le commemorazioni si estenderanno per un'intera settimana, con la partecipazione attesa di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali.