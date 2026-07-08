La televisione di Stato di Teheran ha annunciato la morte di otto membri delle forze armate iraniane, inclusi effettivi dell'Aeronautica e della Marina, a seguito di attacchi statunitensi nel sud del Paese. Le operazioni hanno interessato le città di Bandar Abbas e Bushehr, provocando la ferma condanna delle autorità iraniane.

L'emittente ha citato un comunicato dell'esercito iraniano, che ha definito gli eventi una "criminale aggressione". Il testo ha specificato che, la mattina dell'8 luglio 2026, le "forze militari terroristiche statunitensi" hanno sferrato attacchi nel sud dell'Iran.

In tale contesto, otto valorosi membri dell'Aeronautica e della Marina della Repubblica Islamica dell'Iran, a Bandar Abbas (sud) e Bushehr (sud-ovest), sono "caduti da martiri colpiti da proiettili nemici mentre difendevano la patria islamica". Le vittime appartenevano a entrambe le branche militari, evidenziando l'ampiezza dell'impatto.

Le aree colpite e la loro importanza strategica

Gli attacchi statunitensi hanno colpito due località di cruciale rilevanza nel sud dell'Iran. Bandar Abbas, un porto di grande importanza e principale base navale, e Bushehr, nella regione sud-occidentale, nota per le sue infrastrutture strategiche. Le operazioni si sono svolte la mattina dell'8 luglio 2026. Le autorità iraniane hanno condannato l'azione come "aggressione criminale", ribadendo che i militari uccisi sono caduti nella difesa delle aree attaccate.

La struttura delle forze armate iraniane

L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran è una forza articolata, con branche operative come l'Aeronautica e la Marina, entrambe coinvolte negli eventi. Bandar Abbas è un porto vitale e una delle principali basi navali e logistiche. Bushehr ospita infrastrutture di rilevanza strategica. Le forze armate iraniane hanno il compito primario di garantire la defesa della sovranità nazionale, operando su territorio e acque territoriali. La struttura include Esercito, Marina, Aeronautica e altre unità specializzate, dedicate alla protezione degli interessi e della sicurezza nazionale.