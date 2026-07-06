Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sollecitato con fermezza il Governo e lo Stato a garantire una maggiore presenza e presidio del territorio partenopeo, sottolineando l'urgenza di rafforzare la sicurezza a Napoli. L'appello è stato lanciato il 6 luglio 2026, durante un collegamento video con il Sole24 Ore, in risposta a una domanda cruciale sul tema della sicurezza urbana.

Manfredi ha evidenziato come i Comuni detengano la competenza sulla videosorveglianza, definendola una leva molto importante per il controllo del territorio. Tuttavia, ha insistito sulla necessità di una sicurezza integrata, che passi attraverso interventi di riqualificazione urbana, l'implementazione di politiche educative mirate e un'efficace inclusione sociale e lavorativa.

Questi pilastri sono considerati essenziali per eliminare l'humus nel quale si sviluppano fenomeni malavitosi.

Il primo cittadino ha inoltre voluto precisare che, sebbene la sicurezza urbana venga spesso attribuita ai sindaci, essa rientra primariamente nelle competenze dello Stato e del Ministero dell'Interno, gestita attraverso le forze dell'ordine e la prefettura. Ha aggiunto: «Noi siamo sul territorio e sappiamo che dobbiamo partecipare a questo processo di miglioramento della sicurezza e di percezione di sicurezza da parte dei cittadini».

Analisi dei fenomeni criminali

Nonostante un calo significativo nel numero complessivo di reati registrati a Napoli negli ultimi anni, Manfredi ha segnalato la persistenza di fenomeni preoccupanti, quali l'esibizione di violenza e un'eccessiva circolazione di armi.

Ha posto l'accento su episodi che vedono protagonisti soprattutto giovani e minorenni, coinvolti in risse e scontri.

Il sindaco ha denunciato un uso della violenza da parte dei giovani e dei minorenni che richiede non solo una ferma repressione, ma anche un'attenta attenzione sociale a un fenomeno che si è ampiamente diffuso, anche a causa di modelli che circolano sui social media. La questione della sicurezza a Napoli è stata recentemente al centro del dibattito pubblico, anche a seguito di eventi come quello dell'uomo armato nelle strade di Montesanto.

In questo contesto, Gaetano Manfredi ha già avuto modo di confrontarsi con il Ministro dell'Interno e con il Capo della Polizia, ribadendo l'importanza di una strategia operativa condivisa tra tutte le istituzioni coinvolte.

Oltre a un possibile incremento delle forze dell'ordine, il sindaco ha indicato come prioritario agire sulla crescita economica, sui modelli educativi e sul miglioramento delle condizioni di vivibilità, elementi cruciali per una sicurezza integrata ed efficace.

Una strategia integrata per la sicurezza urbana

La sicurezza urbana, come ribadito dal sindaco, è una responsabilità che coinvolge più livelli istituzionali. Se lo Stato, tramite il Ministero dell'Interno, le forze dell'ordine e la prefettura, detiene la competenza primaria, i Comuni possono intervenire attivamente con strumenti quali la videosorveglianza e attraverso politiche di inclusione e riqualificazione urbana. Manfredi ha enfatizzato la necessità di un piano mirato per Napoli, che veda la partecipazione di tutte le istituzioni e che si concentri sia sulla prevenzione e sulla pressione delle forze dell'ordine, sia su interventi di carattere sociale ed economico, per garantire una città più sicura e vivibile.