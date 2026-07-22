È morta Monica Esposito, la donna di 55 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto due mesi fa nel centro di Modena. La paziente era ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita dall'auto che aveva travolto alcune persone il 16 maggio scorso.

Il decesso dopo due mesi di ricovero

Esposito era stata colpita dall'auto guidata da Salim El Koudri, finita sulla folla in centro a Modena e responsabile del ferimento di otto persone.

Subito dopo l'incidente, la donna era stata ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna.

Nelle settimane successive era stata trasferita all'Ospedale Civile di Baggiovara, dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. La donna è deceduta questa mattina nel reparto di Terapia intensiva.