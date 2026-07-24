Diversi bagnanti sono stati morsi da un pesce non ancora identificato con certezza nelle acque del Cilento, in particolare nel suggestivo tratto di mare compreso tra Palinuro e Marina di Camerota. Gli episodi hanno destato preoccupazione tra i turisti e i residenti che frequentano le rinomate spiagge della zona, spingendo le autorità a invitare alla massima prudenza.

L'ultimo caso registrato ha coinvolto una donna, la quale ha riportato ferite significative a una gamba mentre nuotava. Prontamente soccorsa, la bagnante è stata trasportata al pronto soccorso più vicino, dove si è reso necessario l'intervento dei medici per l'applicazione di alcuni punti di sutura sulla ferita.

Le testimonianze raccolte dai presenti descrivono un pesce di dimensioni medie, caratterizzato da una dentatura particolarmente affilata, che si sarebbe avvicinato ai bagnanti con rapidità, mordendoli improvvisamente e senza preavviso. Gli esperti del settore ittico, basandosi sulle descrizioni e sulla tipologia delle ferite, ipotizzano che i responsabili possano essere esemplari di pesce balestra o di barracuda. Entrambe le specie sono note per la loro presenza nel Mar Mediterraneo e per la loro capacità di attaccare occasionalmente, soprattutto quando si sentono minacciate, disturbate nel loro ambiente naturale o durante la protezione del nido.

Allerta e raccomandazioni per i bagnanti

A seguito di questi eventi, le autorità locali hanno diramato un invito alla cautela per tutti coloro che frequentano le coste cilentane.

Viene raccomandato di prestare la massima attenzione durante la balneazione e di evitare qualsiasi movimento brusco o inaspettato in acqua che possa essere percepito come una minaccia. Non si tratta, infatti, di un fenomeno isolato in questa stagione estiva: altri bagnanti hanno già riportato ferite simili, tutte concentrate nello stesso specifico tratto di costa. I referti medici confermano che le lesioni sono pienamente compatibili con il morso di un pesce dotato di una dentatura robusta e potente.

Un bagnante coinvolto in uno degli episodi ha raccontato la sua esperienza: «Ho sentito un dolore improvviso e mi sono accorto che stavo sanguinando abbondantemente». Nonostante la comprensibile apprensione generata da questi incidenti, gli esperti continuano a rassicurare la popolazione e i visitatori.

Sottolineano che tali eventi sono da considerarsi rari e non indicano una presenza costante o diffusa di animali marini pericolosi nelle acque cristalline del Cilento.

Caratteristiche di pesce balestra e barracuda

Il pesce balestra e il barracuda sono due specie ittiche che popolano le acque del Mediterraneo, prediligendo in particolare le aree costiere e i fondali rocciosi. Il pesce balestra, conosciuto anche con il nome popolare di «pesce istrice», si distingue per il suo corpo tozzo e compatto e per la presenza di denti ben sviluppati e robusti. Il barracuda, d'altro canto, è caratterizzato da un corpo più allungato e affusolato, culminante in una bocca armata di denti aguzzi e affilati, tipici di un predatore.

Entrambe le specie possono occasionalmente avvicinarsi alla riva, spesso in cerca di cibo o se si sentono disturbate da attività umane o da movimenti insoliti nell'acqua, che possono interpretare come un pericolo o un'opportunità.

Le autorità competenti hanno confermato che continueranno a monitorare attentamente la situazione lungo le coste interessate. Verranno forniti aggiornamenti costanti ai bagnanti e ai gestori delle strutture turistiche per garantire la massima sicurezza e tranquillità durante l'intera stagione estiva, permettendo a tutti di godere delle bellezze naturali del Cilento.