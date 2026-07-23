Un acceso scontro politico si è acceso tra l'assessore regionale Enrico Melasecche e la parlamentare Valeria Alessandrini Proietti. Al centro della disputa vi sono le dichiarazioni di Proietti in merito alla realizzazione del nuovo ospedale di Terni. Melasecche ha duramente criticato la parlamentare, accusandola di "continuare a prendere in giro i ternani" con affermazioni che, a suo dire, distorcono la realtà sulle tempistiche e le modalità di costruzione della fondamentale struttura sanitaria.

Le accuse di Melasecche e la richiesta di chiarezza

L'assessore Melasecche ha sottolineato come le asserzioni di Proietti non corrispondano ai fatti concreti, generando confusione e disinformazione tra i cittadini di Terni. Ha ribadito con fermezza che la Regione Umbria sta procedendo con determinazione nell'iter per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero, rispettando scrupolosamente le procedure stabilite e le tempistiche previste. Melasecche ha enfaticamente dichiarato che "i ternani meritano chiarezza e rispetto" e ha rivolto un appello a Proietti affinché eviti di diffondere informazioni potenzialmente fuorvianti che potrebbero alimentare aspettative infondate e ingiustificate nella popolazione.

Il dibattito sul nuovo ospedale: un'infrastruttura strategica

La questione del nuovo ospedale di Terni rappresenta da tempo un punto focale nel dibattito politico locale. La sua realizzazione è unanimemente riconosciuta come un'opera di importanza strategica per il significativo miglioramento dell'assistenza sanitaria nell'intero territorio. Il progetto prevede la costruzione di un edificio all'avanguardia, caratterizzato da modernità e funzionalità, concepito per rispondere efficacemente alle crescenti esigenze sanitarie della comunità. Le istituzioni regionali sono attivamente impegnate nel coordinamento di tutte le attività necessarie per l'imminente avvio dei lavori, evidenziando la priorità attribuita a questa infrastruttura.

La Regione Umbria ha inserito il potenziamento delle infrastrutture sanitarie e l'ammodernamento degli ospedali esistenti tra i suoi obiettivi primari, con una particolare attenzione rivolta alle aree a maggiore densità abitativa, come appunto Terni. Il progetto del nuovo ospedale si colloca perfettamente all'interno di questa visione strategica di rinnovamento e di elevazione della qualità dei servizi sanitari regionali, mirando a garantire ai cittadini un'offerta assistenziale sempre più efficiente e adeguata.