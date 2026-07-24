Un uomo di 55 anni è stato denunciato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a seguito di un tentativo di introdurre cocaina all'interno dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L'episodio si è verificato nella serata del 23 luglio 2026, quando l'individuo ha cercato di consegnare un pacco di biscotti contenente due ovuli di cocaina a un paziente di 60 anni ricoverato nel reparto di neurochirurgia. Il 55enne si è presentato fuori dall'orario di visita stabilito, sollevando immediatamente i primi sospetti. La vicenda ha messo in luce le ingegnose e sempre più audaci modalità con cui si tenta di eludere i controlli di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie, dove la vigilanza è fondamentale per la tutela di tutti.

L'evidente alterazione della confezione dei biscotti ha immediatamente destato i sospetti del personale sanitario. Dopo un'ispezione visiva che ha confermato l'apertura del pacco, i medici hanno prontamente allertato i carabinieri della stazione di Licola. Giunti sul posto, i militari hanno proceduto a un controllo più approfondito, rinvenendo all'interno della confezione un ovulo di plastica contenente due dosi di cocaina. Interrogato, il 55enne ha tentato di discolparsi affermando di non conoscere il paziente e di aver agito unicamente come intermediario per conto di terzi. Il paziente di 60 anni, già risultato positivo alla cocaina in precedenti analisi delle urine, è stato a sua volta segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, evidenziando la sua condizione di consumatore.

Le nuove strategie dello spaccio e i controlli sul territorio

L'episodio avvenuto a Pozzuoli non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione da parte delle forze dell'ordine verso le modalità di occultamento delle sostanze stupefacenti. Le indagini e i recenti controlli condotti nel territorio napoletano hanno infatti rivelato una preoccupante tendenza: lo spaccio di droga si avvale sempre più spesso di packaging ingannevoli e di prodotti di uso quotidiano per eludere i controlli e rendere gli stupefacenti meno riconoscibili. Esempi concreti di questa strategia sono emersi da un'operazione straordinaria condotta dai carabinieri nel quartiere di Porta Nolana a Napoli.

In quella circostanza, i militari hanno sequestrato hashish occultato in bustine che riproducevano fedelmente l'incarto di celebri biscotti ripieni, e sigarette elettroniche, apparentemente aromatizzate alla banana, che in realtà contenevano marijuana pura. Questi ritrovamenti confermano la consolidata tendenza a sfruttare confezioni accattivanti e dispositivi di largo consumo per la distribuzione degli stupefacenti, rendendoli più appetibili e difficilmente individuabili durante le verifiche.

L'Ospedale Santa Maria delle Grazie: un presidio sanitario sotto osservazione

L'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli rappresenta una delle principali strutture sanitarie dell'area flegrea. Dotato di numerosi reparti specialistici, tra cui proprio quello di neurochirurgia dove si è consumato il tentativo di consegna della droga, l'ospedale svolge un ruolo cruciale nell'assistenza sanitaria del territorio.

La direzione e il personale collaborano attivamente con le forze dell'ordine per mantenere elevati standard di sicurezza e prevenire episodi illeciti all'interno della struttura, garantendo un ambiente protetto per pazienti e operatori.