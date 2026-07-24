Un tentativo di furto in abitazione a Ramacca, nel Catanese, ha avuto un epilogo drammatico con il grave ferimento di un uomo di 37 anni, originario dell'Europa dell'Est. L'episodio si è verificato quando il proprietario di casa, un cinquantenne, ha sorpreso l'intruso, che aveva il volto coperto da un cappuccio, mentre rovistava tra i suoi effetti personali. La scoperta ha innescato una serie di eventi che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'arresto del malvivente.

La violenta colluttazione e la fuga

La reazione del proprietario, un uomo di 50 anni, è stata immediata.

Trovandosi di fronte il trentasettenne, ha cercato di fermarlo, dando il via a una violenta colluttazione. Durante lo scontro fisico, il padrone di casa ha afferrato un coltello da cucina, un oggetto comune trasformato in strumento di difesa, e ha colpito più volte l'intruso. Nonostante le gravi ferite riportate, il ladro è riuscito a guadagnare l'uscita e a fuggire dall'abitazione, dileguandosi per le vie circostanti. Tuttavia, la sua libertà è durata poco. I carabinieri della Compagnia di Palagonia, allertati e subito impegnati nelle ricerche, lo hanno rintracciato a pochi centinaia di metri dal luogo del furto. Una volta individuato, l'uomo è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari, che hanno provveduto al primo soccorso.

Condizioni critiche e arresto

Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Gravina di Caltagirone. Qui è stato ricoverato in prognosi riservata, a causa della serietà delle lesioni subite. La sua condizione è attentamente monitorata dai medici, che stanno valutando la gravità dei colpi ricevuti. Davanti alla sua stanza, i militari dell'Arma piantonano costantemente l'uomo, poiché è stato formalmente arrestato. Le accuse a suo carico sono di furto in abitazione e lesioni personali aggravate, reati che configurano un quadro giudiziario complesso.

Le indagini per ricostruire l'accaduto

Nel frattempo, le indagini in corso sono condotte dai carabinieri, che stanno lavorando incessantemente per ricostruire con precisione la sequenza esatta dei fatti.

Gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania sono stati incaricati di eseguire i rilievi tecnici nell'abitazione. Il loro compito è fondamentale: cercare tracce, impronte e ogni altro elemento utile a chiarire ogni passaggio della colluttazione e a definire il quadro completo e inequivocabile dell'accaduto, fornendo prove concrete per il procedimento giudiziario.