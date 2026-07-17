L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con la sua sede principale a Teramo, è stato recentemente il fulcro di una significativa e sentita mobilitazione dei lavoratori. Questa protesta è scaturita a seguito dei tagli ai fondi destinati alla ricerca scientifica, una decisione che ha generato profonda e giustificata preoccupazione tra l'intero personale dipendente. I lavoratori hanno espresso apertamente i loro timori riguardo alle gravi ripercussioni che questa riduzione delle risorse potrebbe avere sulle essenziali attività di ricerca e sui servizi fondamentali offerti dall'ente alla comunità.

La ferma protesta dei lavoratori a Teramo

La mobilitazione si è concretizzata presso la sede dell'Istituto a Teramo, dove un nutrito gruppo di lavoratori ha manifestato con determinazione il proprio fermo dissenso nei confronti dei tagli annunciati. Durante la protesta, è stato chiaramente evidenziato come la riduzione dei fondi rischi concretamente di compromettere non solo i progetti scientifici già in corso, ma anche quelli futuri e pianificati. Tale situazione, hanno sottolineato, mette a serio rischio la stabilità occupazionale di molti ricercatori e tecnici, figure professionali cruciali per l'operato e l'eccellenza dell'Istituto.

I rappresentanti dei lavoratori hanno sottolineato con forza l'importanza strategica e vitale della ricerca svolta dall'Istituto, il cui valore è riconosciuto e apprezzato sia a livello regionale che sull'intero territorio nazionale.

Hanno rimarcato con enfasi come le attività dell'ente abbiano un impatto diretto, tangibile e inequivocabile sulla salute pubblica e sulla sicurezza alimentare, due settori di vitale importanza per la protezione della collettività.

Le ripercussioni sui servizi e sulla ricerca scientifica

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ricopre un ruolo cruciale e insostituibile nello svolgimento di attività di ricerca, controllo e prevenzione in ambiti critici come quello veterinario e alimentare. La paventata riduzione dei finanziamenti potrebbe, pertanto, limitare in modo significativo la capacità dell'ente di portare avanti studi fondamentali su tematiche quali le malattie animali, la sicurezza degli alimenti e il monitoraggio sanitario.

Questa limitazione potrebbe avere ripercussioni negative anche sulla preziosa e consolidata collaborazione con altre istituzioni scientifiche, compromettendo una rete di competenze e sinergie essenziale per il progresso scientifico.

A fronte di questa situazione, i lavoratori hanno avanzato una chiara e perentoria richiesta di confronto urgente con le autorità competenti, con l'obiettivo primario di individuare soluzioni concrete e sostenibili che possano garantire la continuità operativa e l'elevata qualità delle attività di ricerca. La mobilitazione in atto rappresenta un inequivocabile segnale di allarme per l'intero settore della ricerca pubblica italiana, un ambito che già da tempo affronta significative difficoltà strutturali e una cronica scarsità di risorse.

L'Istituto di Teramo, un'istituzione ampiamente riconosciuta per il suo ruolo insostituibile nella prevenzione e nel controllo delle malattie animali, ha ribadito con fermezza la necessità impellente di investimenti stabili e adeguati. Solo attraverso un supporto finanziario costante e mirato sarà possibile assicurare la piena erogazione di servizi essenziali e di alta qualità alla collettività, preservando un patrimonio di conoscenze e competenze fondamentale per il futuro del Paese.