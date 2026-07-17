La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha annunciato che non si registrano danni a seguito del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito l'area a sudovest di Huixtla e i successivi eventi sismici registrati a Ciudad Hidalgo, nello Stato del Chiapas. La comunicazione è avvenuta tramite un post su X, dove Sheinbaum ha riferito di aver conversato con i governatori di Chiapas e Tabasco, i quali hanno confermato l'assenza di danni fino a questo momento.

In risposta all'attività sismica, la presidente Sheinbaum ha evidenziato l'attivazione di protocolli di sicurezza anche negli Stati confinanti.

Il ministero della Marina ha emesso una raccomandazione urgente, invitando la popolazione a non avvicinarsi alle spiagge per le prossime sei ore a causa del rischio di tsunami. Le autorità stanno attualmente conducendo sopralluoghi sul territorio per valutare potenziali danni strutturali e coordinare le misure preventive necessarie. "Continueremo con le informazioni", ha concluso il capo dello Stato.

Allerta tsunami e sopralluoghi delle autorità

Il ministero della Marina ha ribadito l'importanza di seguire scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile, esortando i cittadini a mantenersi lontani dalle zone costiere per almeno sei ore dopo il sisma, data la possibilità di onde anomale.

Raymundo Pérez Morales, responsabile della Marina, ha confermato che, sebbene non si registrino al momento danni gravi, la prudenza è d'obbligo per la popolazione.

La Coordinazione Nazionale di Protezione Civile ha segnalato evacuazioni preventive nella località di Frontera Hidalgo, sempre nel Chiapas, senza tuttavia riportare danni. Similmente, in altre regioni come Città del Messico, Campeche e Tabasco, non sono stati rilevati danni percepibili.

L'intervento della Protezione Civile messicana

La Coordinazione Nazionale di Protezione Civile del Messico rappresenta l'ente preposto alla prevenzione, preparazione e risposta a emergenze e disastri naturali su scala nazionale. L'istituzione coordina le operazioni di monitoraggio, evacuazione e assistenza alla popolazione in caso di eventi sismici e altre situazioni di rischio, collaborando attivamente con le autorità locali e federali per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il sistema di Protezione Civile messicano prevede l'attivazione di protocolli specifici in presenza di terremoti di elevata magnitudo, come quello verificatosi nel Chiapas. L'obiettivo primario è minimizzare i rischi per la popolazione e assicurare un intervento rapido ed efficace in ogni circostanza.