Le autorità russe hanno annunciato l'emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti di Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato di Telegram. Il provvedimento è stato comunicato dai servizi di sicurezza russi (Fsb), che hanno specificato l'accusa di "complicità nel terrorismo" a carico di Durov. Questa azione, che vede la Russia agire contro una figura chiave della comunicazione digitale, è stata diffusa attraverso le agenzie di stampa russe, sottolineando la gravità delle intenzioni di Mosca.

L'accusa e la posizione di Pavel Durov

Il comunicato dell'Fsb ha ribadito: "È stato emesso un mandato di cattura internazionale... per il capo dell’amministrazione di Telegram, P. Durov". Pavel Durov, nato in Russia, detiene attualmente passaporto francese ed emiratino. Le informazioni disponibili indicano che si trova in Francia. L'accusa di complicità nel terrorismo è di estrema gravità. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli specifici sulle contestazioni mosse dalle autorità russe, né sono state rese pubbliche le prove a sostegno di tali accuse, lasciando aperti interrogativi sulla natura esatta del coinvolgimento contestato.

Telegram: caratteristiche e diffusione globale

Telegram, la piattaforma di messaggistica istantanea fondata da Pavel Durov nel 2013, si è affermata come uno degli strumenti di comunicazione più utilizzati a livello globale.

L'applicazione è nota per le sue funzioni di crittografia e privacy, che le hanno valso una reputazione di sicurezza e riservatezza. Offre agli utenti la possibilità di scambiare messaggi, condividere foto, video e documenti. La piattaforma consente inoltre la creazione di gruppi fino a 200.000 membri e canali pubblici per la trasmissione di contenuti a un pubblico illimitato.

Disponibile su dispositivi mobili e desktop, Telegram ha registrato una crescita esponenziale, contando oggi centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. La società che gestisce la piattaforma ha la sua sede legale a Dubai. Nel corso degli anni, Telegram è stata frequentemente oggetto di attenzione da parte delle autorità di diversi Paesi, a causa del suo ruolo nella diffusione di informazioni e della sua politica di protezione della privacy degli utenti. Questi aspetti la rendono una piattaforma complessa e strategicamente rilevante nel dibattito sulla libertà di espressione e la sicurezza digitale.