Un violento terremoto ha colpito il Giappone sudoccidentale, causando almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Il sisma, magnitudo 7.1, ha colpito martedì pomeriggio l'area di Kumamoto, Kyushu, 900 km a sud-ovest di Tokyo. La premier Sanae Takaichi ha confermato il bilancio: crolli, incendi e danni stradali. Dispersi dopo crolli in centro commerciale e cartiera. Soccorsi ininterrotti mercoledì, con squadre di emergenza e Forze di Autodifesa per ricerca e beni. La premier Takaichi ha parlato di "corsa contro il tempo", esortando i residenti alla cautela, anche per le alte temperature che complicano i soccorsi.

Danni e Interruzioni

Danni gravi includono il crollo del secondo piano dell'Aeon Mall a Kashima Town, con persone intrappolate, e il crollo di un camino presso lo stabilimento Nippon Paper Industries Co. a Yatsushiro, con dispersi sotto le macerie. La Fire and Disaster Management Agency ha escluso danni rilevanti a grandi infrastrutture pubbliche, e la Nuclear Regulation Authority ha confermato l'assenza di anomalie nelle tre centrali nucleari vicine.

Interruzioni ai trasporti: un treno è deragliato e si è rovesciato a Yatsushiro, e l'aeroporto di Aso Kumamoto è stato chiuso. Il Castello di Kumamoto, già danneggiato nel 2016, ha subito nuovi danni alle mura in pietra. Molte aziende di Kyushu hanno sospeso le attività, ma prevedono la ripresa non avendo rilevato danni maggiori.

Assistenza e Allerta

Circa 40 feriti sono stati ricoverati a Yatsushiro e 50 a Kumamoto. Le autorità invitano alla cautela per le scosse di assestamento. Kumamoto, già colpita nel 2016 da un sisma con oltre 50 vittime, è a rischio; si raccomanda di seguire le indicazioni di sicurezza, aggravate dal clima caldo.