Un lungo vertice sulla sicurezza a Napoli si è tenuto l'8 luglio 2026 presso la Prefettura, con la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e delle principali autorità cittadine e giudiziarie. L'incontro ha delineato nuove strategie per rafforzare il controllo del territorio e prevenire la criminalità, annunciando l'arrivo di più uomini e l'implementazione di nuove tecnologie.

Al tavolo di confronto, durato circa due ore e mezzo, erano presenti il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il capo della Polizia, Vittorio Pisani, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, i procuratori delle aree di Napoli, Napoli Nord, Torre Annunziata e Napoli, il procuratore generale di Napoli e la presidente della Corte d'Appello.

Il ministro Piantedosi ha confermato l'imminente arrivo di 140 nuove unità tra poliziotti e carabinieri, a cui si aggiungeranno militari della Guardia di Finanza. Parallelamente, sarà avviato un protocollo di intesa per potenziare la videosorveglianza, con un investimento di circa 3 milioni di euro, finanziato in parte da fondi di coesione.

Strategie e Contesto della Sicurezza Urbana

Nonostante il ministro Piantedosi abbia precisato che Napoli non si trova in una fase di emergenza acuta criminalità e che i dati statistici non evidenziano particolari criticità, alcuni episodi recenti hanno reso necessarie misure di rafforzamento. Tra questi, l'evento di Montesanto, dove una persona è stata vista in strada con una mitragliatrice, e le frequenti 'stese', hanno catalizzato l'attenzione delle istituzioni.

L'attenzione è stata focalizzata sulla ricorrente presenza di armi, talvolta anche tra i giovani. A dimostrazione dell'impegno per l'area metropolitana di Napoli, negli ultimi diciotto mesi sono state assegnate 1.532 unità delle tre forze di polizia. Sul fronte tecnologico, il sistema di videosorveglianza sarà ulteriormente potenziato con il completamento di 352 nuove telecamere, che si uniranno alle 900 già operative e considerate di buona efficienza.

Il Ruolo Cruciale della Prefettura di Napoli

La Prefettura di Napoli svolge un ruolo centrale come organo territoriale del Governo, coordinando le attività delle forze dell'ordine e delle altre istituzioni locali in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La sua funzione include l'attuazione delle direttive ministeriali, la promozione di protocolli d'intesa e l'avvio di iniziative per il rafforzamento della sicurezza urbana, anche attraverso l'impiego di tecnologie avanzate come la videosorveglianza. La struttura è inoltre fondamentale per il raccordo tra le diverse autorità giudiziarie e amministrative presenti sul territorio.